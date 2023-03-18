Не такой уж важный «Поток»? Россия добивается справедливого расследования диверсии на газопроводах
В России и на Западе не сомневаются в причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». При этом в Европе не надеются на обнародование правды.
Россия продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы по поводу расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале 18 марта, в субботу.
««Замести под ковер» этот вопрос не удастся, – заявила официальный представитель МИД РФ.
Тема подрыва «Северных потоков» не исчезает из информационного поля, несмотря на попытки коллективного Запада «замять ситуацию». Накануне лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что за подрывом все-таки стоят США, которые годами боролись с трубопроводами.
Бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН призвал не ждать ничего хорошего от расследований по данному делу. По его словам, Вашингтон уже назвал данные о причастности США к подрыву «Северных потоков» ложью, официального расследования с их стороны даже не будет.
«Не думаю, что это даст какой-то импульс для официальных расследований. Кто сегодня из этой ситуации извлекает выгоду, мы знаем – США продают СПГ европейцам, навязывают свои решения, получают копеечку», - добавил он.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, который опубликовал серию материалов о диверсиях на газопроводах «Северный поток», совершенных, по его версии, США, признался изданию Express, что знает о ситуации больше, чем может рассказать.
«Вы в курсе, какие приказы поступали. Я знаю об этом гораздо больше, чем хочу сказать», – заявил он.
Своим молчанием Херш защищает своих информаторов. Он также утверждает, что у него нет сомнений в собственной правоте по поводу несостоятельности версии о причастности к диверсиям проукраинской группы.
Ранее New York Times сообщила, что к ЧП на «Северных потоках» якобы имеет отношение проукраинская группировка. По данным немецкого издания Zeit, во время диверсии использовалось судно, которое арендовала принадлежащая украинцам компания. Затем газета Times написала, что спустя неделю после взрывов на «Северных потоках», произошедших в сентябре 2022 года, скандинавской делегации в Брюсселе сообщили о причастности к ЧП «частного предприятия с Украины». При этом разведка якобы велела уклоняться от вопросов о медленном расследовании диверсий.
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что в Европе подозревают о причастности США к подрыву «Северных потоков», но не хотят ссориться с американцами, поэтому ответ на новое расследование будет формальным.
«Все подозревают, что следы ведут к американцам, возможно, разведка знает, но никто не хочет с ними связываться. В конечном итоге, в Германии будут говорить, что Россия взрывает инфраструктуру Украины, значит, американцы встали на сторону Украины, будут говорить, что не так уж этот поток и нужен», - отметил Рар.
Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин ранее сказал НСН, что Россия должна нанести удар по платформам Норвегии в Северном море, а также поднять вопрос о компенсации от виновников взрывов «Северных потоков» как минимум в Совбезе ООН.
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