Не такой уж важный «Поток»? Россия добивается справедливого расследования диверсии на газопроводах

Бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН призвал не ждать ничего хорошего от расследований по данному делу. По его словам, Вашингтон уже назвал данные о причастности США к подрыву «Северных потоков» ложью, официального расследования с их стороны даже не будет.

«Не думаю, что это даст какой-то импульс для официальных расследований. Кто сегодня из этой ситуации извлекает выгоду, мы знаем – США продают СПГ европейцам, навязывают свои решения, получают копеечку», - добавил он.