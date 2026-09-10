Долина пожаловалась, что её сделали «козлом отпущения» из-за мошенников
Лариса Долина раскрыла спецкору НСН, что мошенники появились задолго до ее случая с квартирой, однако лишь после инцидента с ней стали выпускать предупреждающие видеоролики.
Народная артистка России, певица Лариса Долина в беседе со специальным корреспондентом НСН рассказала, что приняла и пережила массовый хейт из-за скандала с продажей ее квартиры в Хамовниках, сравнила себя с Марией Магдалиной, а также раскрыла, какие выводы сделала после этого жизненного испытания.
«То испытание, которое я прошла… Ведь Господь посылает их нам не просто так. Я его приняла. Значит, наверное, так надо было. Я это пережила, перевернула страницу и живу дальше. Каждому человеку посылаются испытания, а я стала такой Марией Магдалиной, в которую кидали камни. Я стала просто козлом отпущения. Ведь не я первая в этой ситуации оказалась. После этой истории я во всех своих гаджетах заблокировала все незнакомые номера. Теперь мой телефон блокирует любые подобные звонки. Самое главное — после этой ситуации на всех федеральных каналах появились ролики о том, как важно соблюдать осторожность: могут звонить мошенники. Человек в погонах просто так звонить не будет — он может только пригласить на беседу. Звучали призывы никогда не разговаривать и класть трубку. Но когда со мной всё это произошло, таких роликов не было. А почему не сделали таких роликов раньше? Ведь мошенники появились не после моего случая», — посетовала она.
Напомним, что после скандала с продажей квартиры Лариса Долина столкнулась с сильнейшей травлей в соцсетях и в СМИ. Певица сначала продала квартиру Полине Лурье, а потом решила оспорить продажу, утверждая, что была под влиянием мошенников. Дело дошло до Верховного суда, который оставил квартиру Лурье. В непростой период Долину публично поддержал народный артист России Игорь Бутман, призывая остановить хейт в ее сторону, а также помочь ей финансово.
«Меня поддержали мои близкие. От Игоря Бутмана и Юрия Башмета (дирижер, народный артист РФ. — Прим. НСН), я конечно, этого ожидала, это мои близкие друзья. Я всех поблагодарила. А вообще я даже клип специально сняла, в котором у меня все были, и Игорь Бутман в том числе», — подытожила она.
Ранее стало известно, что Долина приобрела две квартиры за 250 миллионов рублей в элитном жилом комплексе «Премьер» в Гагаринском районе Москвы и объединила их в единое пространство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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