Напомним, что после скандала с продажей квартиры Лариса Долина столкнулась с сильнейшей травлей в соцсетях и в СМИ. Певица сначала продала квартиру Полине Лурье, а потом решила оспорить продажу, утверждая, что была под влиянием мошенников. Дело дошло до Верховного суда, который оставил квартиру Лурье. В непростой период Долину публично поддержал народный артист России Игорь Бутман, призывая остановить хейт в ее сторону, а также помочь ей финансово.

«Меня поддержали мои близкие. От Игоря Бутмана и Юрия Башмета (дирижер, народный артист РФ. — Прим. НСН), я конечно, этого ожидала, это мои близкие друзья. Я всех поблагодарила. А вообще я даже клип специально сняла, в котором у меня все были, и Игорь Бутман в том числе», — подытожила она.

Ранее стало известно, что Долина приобрела две квартиры за 250 миллионов рублей в элитном жилом комплексе «Премьер» в Гагаринском районе Москвы и объединила их в единое пространство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

