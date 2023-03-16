Матвиенко назвала диверсию на «Северных потоках» государственным терроризмом

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не мог быть совершен на любительском уровне – это государственный терроризм. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

По ее словам, подготовка к этой диверсии требовала задействования высоких технологий.