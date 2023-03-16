Матвиенко назвала диверсию на «Северных потоках» государственным терроризмом

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не мог быть совершен на любительском уровне – это государственный терроризм. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

По ее словам, подготовка к этой диверсии требовала задействования высоких технологий.

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«Это специальное оборудование, специальные взрывчатые вещества, подводный, надводный вход, это обученные люди», — отметила сенатор.

Она также подчеркнула, что совершить подобное в Балтийском море невозможно без согласования с главами прибрежных государств.

Ранее, как сообщала НСН, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с российскими Генпрокуратурой и ФСБ по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывСеверный ПотокСеверный Поток-2Валентина Матвиенко

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