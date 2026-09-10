Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали по делу о госизмене

«Кондратов А. С., ст. 275 УК РФ (госизмена). Рассмотрение завершено», - отмечается в судебных материалах.

Подробности дела не приводятся.

В мае Кондратова задержали в рамках административного дела о мелком хулиганстве, ему назначили 15 суток административного ареста. В дальнейшем мужчину арестовывали по административным делам до начала уголовного разбирательства.

Александр Кондратов известен как художник-постановщик сериала «Ликвидация», пишет 360.ru. Также он работал над проектами «Грех», «Одесса-мама» и другими.

