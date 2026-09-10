Россиянин Хачанов сыграет с представителем ФРГ Зверевым в полуфинале US Open

Российский теннисист Карен Хачанов прошел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).

Россиянин Хачанов вышел в четвертьфинал US Open

В четвертьфинале россиянин обыграл бельгийца Александра Блокса со счетом 6:2, 7:5, 3:2. На следующем этапе Хачанов встретится с теннисистом из Германии Александром Зверевым.

Карен Хачанов занимает 50-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

US Open проходит в Нью-Йорке, соревнование завершится 13 сентября, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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