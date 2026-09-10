В Воронежской области женщина погибла после падения БПЛА на частный дом

Женщина погибла после атаки украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Над Россией сбили 448 украинских БПЛА

Как отметил губернатор, ночью 10 сентября над областью обнаружили и уничтожили 19 дронов. В Борисоглебске БПЛА упал на частный дом, в результате возник пожар.

«Погибла женщина 1983 года рождения. Еще два человека пострадали, им была оказана помощь на месте», - написал Гусев на платформе «Макс».

Ранее в Курской области беспилотник ВСУ атаковал село Мокрушино, получил ранения 43-летний мужчина, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиВоронежская Область

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