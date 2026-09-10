В Воронежской области женщина погибла после падения БПЛА на частный дом
Женщина погибла после атаки украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Как отметил губернатор, ночью 10 сентября над областью обнаружили и уничтожили 19 дронов. В Борисоглебске БПЛА упал на частный дом, в результате возник пожар.
«Погибла женщина 1983 года рождения. Еще два человека пострадали, им была оказана помощь на месте», - написал Гусев на платформе «Макс».
Ранее в Курской области беспилотник ВСУ атаковал село Мокрушино, получил ранения 43-летний мужчина, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Патрушев: России при разрешении украинского конфликта нужно надеяться на себя
- В Литве не увидели оснований для запрета автобусных рейсов в Россию и Белоруссию
- В МВД рассказали о выдворении из России около 100 тысяч иностранцев
- Лариса Долина раскрыла, когда закончит карьеру
- ОАК подписала соглашения на поставку Индии самолетов Ил-114-300
- Блогеры-террористы и британские «жуки»: Как Россия разоблачает украинских агентов
- В Воронежской области женщина погибла после падения БПЛА на частный дом
- Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали по делу о госизмене
- Долина пожаловалась, что её сделали «козлом отпущения» из-за мошенников
- Над Россией сбили 448 украинских БПЛА