Захарова назвала «настоящим лохотроном» недопуск России к расследованию по «Северным потокам»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Дании допустить Россию к расследованию терактов на газопроводах «Северный поток». Свое мнение спикер внешнеполитического ведомства высказала в эфире на телеканале «Россия-1».

Дания не допустит Россию к расследованию диверсии на «Северных потоках»

Заявление Дании о недопуске РФ Захарова назвала «махинацией и настоящим лохотроном». Она усомнилась в объективности расследования, которое собирается провести Копенгаген.

«Это трехкопеечный аттракцион, на который никто уже давно не покупается, они, по-моему, сами для себя его разыгрывают», - сказала представитель МИД.

Подрыв газопроводов «Северный поток» - акт государственного терроризма, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, организаторы диверсии задействовали высокие технологии, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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