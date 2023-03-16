Захарова назвала «настоящим лохотроном» недопуск России к расследованию по «Северным потокам»

Заявление Дании о недопуске РФ Захарова назвала «махинацией и настоящим лохотроном». Она усомнилась в объективности расследования, которое собирается провести Копенгаген.

«Это трехкопеечный аттракцион, на который никто уже давно не покупается, они, по-моему, сами для себя его разыгрывают», - сказала представитель МИД.

Подрыв газопроводов «Северный поток» - акт государственного терроризма, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, организаторы диверсии задействовали высокие технологии, пишет НСН.

