Дания не допустит Россию к расследованию диверсии на «Северных потоках»
Дания не допустит Россию для участия в расследовании диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил глава датского министерства иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен, сообщает издание The Local Denmark.
По словам министра, так как на территории Евросоюза, куда входят и Дания, и Швеция, и Германия действует верховенство закона, нет причин сомневаться в результатах совместного расследования этих трех стран.
«Можно быть уверенными в наших расследованиях», — добавил он.
Ранее, как сообщала НСН, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил об отказе ФРГ, Дании и Швеции от сотрудничества по «Северным потокам».
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