Дания не допустит Россию к расследованию диверсии на «Северных потоках»

По словам министра, так как на территории Евросоюза, куда входят и Дания, и Швеция, и Германия действует верховенство закона, нет причин сомневаться в результатах совместного расследования этих трех стран.

«Можно быть уверенными в наших расследованиях», — добавил он.

Ранее, как сообщала НСН, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил об отказе ФРГ, Дании и Швеции от сотрудничества по «Северным потокам».

