СМИ: Запад знает имя возможного украинского спонсора подрыва «Северных потоков»

Как отмечает британское издание, возможный спонсор не связан с правительством Украины. По данным газеты, его имя не раскрывается, чтобы защитить киевские власти от «публичного спора» с Германией.

Times пишет, что спустя неделю после взрывов на «Северных потоках», произошедших в сентябре 2022 года, скандинавской делегации в Брюсселе сообщили о причастности к ЧП «частного предприятия с Украины». При этом разведка якобы велела уклоняться от вопросов о медленном расследовании диверсий.

Ранее New York Times сообщила, что к ЧП на «Северных потоках» якобы имеет отношение проукраинская группировка. По данным немецкого издания Zeit, во время диверсии использовалось судно, которое арендовала принадлежащая украинцам компания.

