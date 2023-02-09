«Не хотят ссориться»: Германия простит США новые факты о подрыве «Северных потоков»

В Европе подозревают о причастности США к подрыву «Северных потоков», но не хотят ссориться с американцами, поэтому ответ на новое расследование будет формальным, заявил бывший советник правительства ФРГ, политолог Александр Рар в беседе с НСН.

Ранее американский журналист - расследователь Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство активировали при помощи норвежского гидроакустического буя. Рар признался, что немецкому правительству придется отреагировать на эти заявления, но ссориться с США никто не будет.

«Германия должна начать проводить проверки, а также датчане и норвежцы. Тут и общественность будет каким-то образом нажимать на свои правительства, и СМИ. Всех интересует эта правда. Я думаю, что все и останется на уровне заявлений, никто не хочет с американцами ссориться. Все подозревают, что следы ведут к американцам, возможно, разведка знает, но никто не хочет с ними связываться. В конечном итоге, в Германии будут говорить, что Россия взрывает инфраструктуру Украины, значит, американцы встали на сторону Украины, будут говорить, что не так уж этот поток и нужен», - отметил Рар.