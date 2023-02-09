«Не хотят ссориться»: Германия простит США новые факты о подрыве «Северных потоков»
Бывший советник правительства ФРГ Александр Рар заявил НСН, что все подозревают о причастности США, но не будут ничего с этим делать.
В Европе подозревают о причастности США к подрыву «Северных потоков», но не хотят ссориться с американцами, поэтому ответ на новое расследование будет формальным, заявил бывший советник правительства ФРГ, политолог Александр Рар в беседе с НСН.
Ранее американский журналист - расследователь Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство активировали при помощи норвежского гидроакустического буя. Рар признался, что немецкому правительству придется отреагировать на эти заявления, но ссориться с США никто не будет.
«Германия должна начать проводить проверки, а также датчане и норвежцы. Тут и общественность будет каким-то образом нажимать на свои правительства, и СМИ. Всех интересует эта правда. Я думаю, что все и останется на уровне заявлений, никто не хочет с американцами ссориться. Все подозревают, что следы ведут к американцам, возможно, разведка знает, но никто не хочет с ними связываться. В конечном итоге, в Германии будут говорить, что Россия взрывает инфраструктуру Украины, значит, американцы встали на сторону Украины, будут говорить, что не так уж этот поток и нужен», - отметил Рар.
Собеседник НСН напомнил, что в Германии недавно заявили о непричастности России к подрывам газопроводов, но виновных так и не назвали.
«Эта статья очень интересная, она обсуждается во всем мире. Американскому правительству уже пришлось заявить, что все вранье, но, конечно, люди дальше читают. Если это все будет дальше всплывать на поверхность, Европа и особенно немецкое правительство будут вынуждены на эту публикацию реагировать. Ранее в Германии уже заявляли, что Россия непричастна, но они не говорят, кто это», - добавил политолог.
Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин ранее сказал НСН, что Россия должна нанести удар по платформам Норвегии в Северном море, а также поднять вопрос о компенсации от виновников взрывов «Северных потоков» как минимум в Совбезе ООН.
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