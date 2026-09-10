Блогеры-террористы и британские «жуки»: Как Россия разоблачает украинских агентов
За последнее время спецслужбы РФ выявили причастность как минимум двух украинских блогеров к попытке совершения терактов на территории России, в том числе против британских дипломатов.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сорвала в Москве украинское покушение на посла и дипломатов Великобритании. По данным российских спецслужб, таким образом Украина хотела втянуть британцев в прямой конфликт с Россией и вытянуть из них дополнительные вооружения.
В связи с этим были задержаны бывший сотрудник охраны посольства Великобритании и агент Службы безопасности Украины (СБУ), собиравший сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним Апостол Дмитрий). Утверждается, что собранные данные о британских дипломатах и о системе безопасности в посольстве СБУ хотела использовать для совершения терактов.
УКРАИНСКИЕ БЛОГЕРЫ-ТЕРРОРИСТЫ
Как уточнило ФСБ, агентом СБУ являлся россиянин, который по указке блогера собирал информацию об адресах проживания дипломатов, их транспортных средствах, поездках и встречах, а также о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях. Таким образом власти Украины хотели совершить теракты в адрес главы британской дипмиссии и других дипломатов, чтобы затем обвинить в этом Россию и привлечь Лондон к военным действиям по отношению к РФ.
На этом фоне ФСБ призвало россиян отказаться от контактов с проукраинскими блогерами, а тех, кто вступил с ними в связь — обратиться в органы госбезопасности.
Напомним, что это уже не первый украинский блогер, которым заинтересовались российские спецслужбы. Так, в июле 2026 года ФСБ отчитались о предотвращении теракта украинских спецслужб на стратегическом объекте в Московской области. Диверсия готовилась с применением БПЛА из разных стран. При этом российское ведомство обвинило в организации теракта и наводке на объект украинского рэпера и блогера Киевстонера (настоящее имя Альберт Васильев. – Прим. НСН) (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Сам блогер тогда записал видеоролик, в котором отверг все обвинения и свою причастность к несостоявшемуся теракту.
Примечательно, что в августе стало известно, что на блогера якобы готовилось покушение в Варшаве, которое предотвратили. Об этом сообщал премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, был задержан гражданин России, который якобы готовил покушение на гражданина США и Украины в Варшаве, то есть на Киевстонера.
Напомним, что в марте этого года был лишен аккредитации и выслан из России британский дипломат Янсе Ван Ренсбург Джерардус. Отмечается, что при получении разрешения на въезд в РФ он намеренно указал ложные данные. К тому же ФСБ выявили в его действиях на территории РФ признаки разведывательно-подрывной деятельности, а также попытки получить чувствительную информацию во время неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики.
ПОКУШЕНИЯ НА ГЕНЕРАЛОВ И ВЕРБОВКА ЧЕРЕЗ САЙТЫ ЗНАКОМСТВ
Тем временем спецслужбы Украины для ведения подрывной деятельности в России привлекают не только своих блогеров и британцев, но еще и молдован. Так, на днях ФСБ РФ совместно со Следственным комитетом (СК) и МВД России задержала в Астраханской области 21-летнего гражданина Молдовы Николае Кочу, который подозревается в вооруженном нападении на высокопоставленного офицера Воздушно-космических сил РФ в Саратовской области.
Отмечается, что Кочу был завербован представителями украинских спецслужб через социальные сети еще в 2025 году, а уже весной 2026 находился на Украине, где дал согласился на ликвидацию российского военачальника за сумму в размере $70 тысяч. Позже он прошел полную военную подготовку в Киеве.
Тогда российский офицер получил тяжелые ранения в области головы и тела, однако выжил благодаря своевременной медицинской помощи. Огнестрельное ранение также получил его водитель. Официально личность пострадавшего не раскрывается, но, по данным некоторых СМИ, он был связан с ВКС РФ.
Помимо прочего, 9 сентября ФСБ РФ сообщило о задержании троих жителей Крыма, которые были завербованы украинской военной разведкой через сайт знакомств. По данным ведомства, сотрудница главного управления разведки Минобороны Украины Марина Кучерак вступала в переписку под вымышленными именами с гражданами РФ, выдавая себя за крымчанку и убеждая их собирать фото и видеоматериалы о расположении военных объектов, пунктов хранения и нефтебаз. На задержанных возбудили уголовные дела о госизмене. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ уточнили, что следователи получили информацию, что вербовка россиян украинскими спецслужбами через сайты знакомств – устоявшая практика.
Также ведомство 7 сентября задержало завербованного россиянина и на другом конце России – в Хабаровске. По заданию Киева он поджог станцию сотовой связи, которая обслуживает войсковые части и объекты государственного и муниципального значения в регионе. По данным ФСБ, мужчина в Сети вступил в контакт с представителем ГУР Минобороны Украины.
Помимо прочего, 24 августа ФСБ РФ предотвратило покушение на военнослужащего Черноморского флота в Крыму. Теракт готовился в несколько этапов, включая включая вербовку, разведку, закладку взрывного устройства и дистанционный подрыв автомобиля. По подозрению в покушении был задержан житель Евпатории. Он также был завербован украинскими спецслужбами, причем вербовка на этот раз велась через мессенджер Telegram.
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