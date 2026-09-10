На этом фоне ФСБ призвало россиян отказаться от контактов с проукраинскими блогерами, а тех, кто вступил с ними в связь — обратиться в органы госбезопасности.

Напомним, что это уже не первый украинский блогер, которым заинтересовались российские спецслужбы. Так, в июле 2026 года ФСБ отчитались о предотвращении теракта украинских спецслужб на стратегическом объекте в Московской области. Диверсия готовилась с применением БПЛА из разных стран. При этом российское ведомство обвинило в организации теракта и наводке на объект украинского рэпера и блогера Киевстонера (настоящее имя Альберт Васильев. – Прим. НСН) (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Сам блогер тогда записал видеоролик, в котором отверг все обвинения и свою причастность к несостоявшемуся теракту.

Примечательно, что в августе стало известно, что на блогера якобы готовилось покушение в Варшаве, которое предотвратили. Об этом сообщал премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, был задержан гражданин России, который якобы готовил покушение на гражданина США и Украины в Варшаве, то есть на Киевстонера.

Напомним, что в марте этого года был лишен аккредитации и выслан из России британский дипломат Янсе Ван Ренсбург Джерардус. Отмечается, что при получении разрешения на въезд в РФ он намеренно указал ложные данные. К тому же ФСБ выявили в его действиях на территории РФ признаки разведывательно-подрывной деятельности, а также попытки получить чувствительную информацию во время неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики.

ПОКУШЕНИЯ НА ГЕНЕРАЛОВ И ВЕРБОВКА ЧЕРЕЗ САЙТЫ ЗНАКОМСТВ

Тем временем спецслужбы Украины для ведения подрывной деятельности в России привлекают не только своих блогеров и британцев, но еще и молдован. Так, на днях ФСБ РФ совместно со Следственным комитетом (СК) и МВД России задержала в Астраханской области 21-летнего гражданина Молдовы Николае Кочу, который подозревается в вооруженном нападении на высокопоставленного офицера Воздушно-космических сил РФ в Саратовской области.

Отмечается, что Кочу был завербован представителями украинских спецслужб через социальные сети еще в 2025 году, а уже весной 2026 находился на Украине, где дал согласился на ликвидацию российского военачальника за сумму в размере $70 тысяч. Позже он прошел полную военную подготовку в Киеве.