Сенатор Долгов: США «отмахнутся» от обвинений в подрыве «Северных потоков»

Новая информация о причастности США к подрыву не повлечет за собой официальных расследований. Вашингтон уже назвал обвинения ложью, несмотря на полученную выгоду.

Вашингтон уже назвал данные о причастности США к подрыву «Северных потоков» ложью, официального расследования не будет, заявил бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден «вписывает себя в историю как террорист». Так он отреагировал на расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Байдена к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Долгов отметил, что США все-таки удастся «отмахнуться» от громкого обвинения.

«В Вашингтоне это полностью отрицают, мол, ложь и прочее. На мой взгляд, это очень серьезное расследование, у него хорошая репутация журналиста-расследователя. Конечно, это серьезная информация, от которой сложно отмахнуться. Это не информация из официальных источников, но сам факт, как быстро и ожесточенно в Вашингтоне стали отрицать эти выводы, наталкивает на серьезные размышления», - сказал он.

При этом собеседник НСН напомнил, что именно Вашингтон извлек пользу из ситуации вокруг «Северных потоков», теперь США могут продавать Европе СПГ по приемлемой для себя цене.

«Десятки миллиардов»: Аналитик назвал потери бюджета от теракта на «Северном потоке»

«Это расследование может быть использовано в качестве одного из материала дела, но любое расследование – это политическое решение. Надо понимать, кто вообще уполномочен такое расследование вести. Беспристрастно, я думаю, никто не сможет. Не думаю, что это даст какой-то импульс для официальных расследований. Кто сегодня из этой ситуации извлекает выгоду, мы знаем – США продают СПГ европейцам, навязывают свои решения, получают копеечку», - добавил он.

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство активировали при помощи норвежского гидроакустического буя.

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в связи с этим сказал НСН, что Россия должна нанести удар по платформам Норвегии в Северном море, а также поднять вопрос о компенсации от виновников взрывов «Северных потоков» как минимум в Совбезе ООН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РасследованияСШАТеррактСеверный ПотокСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры