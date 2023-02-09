Сенатор Долгов: США «отмахнутся» от обвинений в подрыве «Северных потоков»

Вашингтон уже назвал данные о причастности США к подрыву «Северных потоков» ложью, официального расследования не будет, заявил бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден «вписывает себя в историю как террорист». Так он отреагировал на расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Байдена к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Долгов отметил, что США все-таки удастся «отмахнуться» от громкого обвинения.

«В Вашингтоне это полностью отрицают, мол, ложь и прочее. На мой взгляд, это очень серьезное расследование, у него хорошая репутация журналиста-расследователя. Конечно, это серьезная информация, от которой сложно отмахнуться. Это не информация из официальных источников, но сам факт, как быстро и ожесточенно в Вашингтоне стали отрицать эти выводы, наталкивает на серьезные размышления», - сказал он.



При этом собеседник НСН напомнил, что именно Вашингтон извлек пользу из ситуации вокруг «Северных потоков», теперь США могут продавать Европе СПГ по приемлемой для себя цене.