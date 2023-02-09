Сенатор Долгов: США «отмахнутся» от обвинений в подрыве «Северных потоков»
Новая информация о причастности США к подрыву не повлечет за собой официальных расследований. Вашингтон уже назвал обвинения ложью, несмотря на полученную выгоду.
Вашингтон уже назвал данные о причастности США к подрыву «Северных потоков» ложью, официального расследования не будет, заявил бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден «вписывает себя в историю как террорист». Так он отреагировал на расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Байдена к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Долгов отметил, что США все-таки удастся «отмахнуться» от громкого обвинения.
«В Вашингтоне это полностью отрицают, мол, ложь и прочее. На мой взгляд, это очень серьезное расследование, у него хорошая репутация журналиста-расследователя. Конечно, это серьезная информация, от которой сложно отмахнуться. Это не информация из официальных источников, но сам факт, как быстро и ожесточенно в Вашингтоне стали отрицать эти выводы, наталкивает на серьезные размышления», - сказал он.
При этом собеседник НСН напомнил, что именно Вашингтон извлек пользу из ситуации вокруг «Северных потоков», теперь США могут продавать Европе СПГ по приемлемой для себя цене.
«Это расследование может быть использовано в качестве одного из материала дела, но любое расследование – это политическое решение. Надо понимать, кто вообще уполномочен такое расследование вести. Беспристрастно, я думаю, никто не сможет. Не думаю, что это даст какой-то импульс для официальных расследований. Кто сегодня из этой ситуации извлекает выгоду, мы знаем – США продают СПГ европейцам, навязывают свои решения, получают копеечку», - добавил он.
Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство активировали при помощи норвежского гидроакустического буя.
Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в связи с этим сказал НСН, что Россия должна нанести удар по платформам Норвегии в Северном море, а также поднять вопрос о компенсации от виновников взрывов «Северных потоков» как минимум в Совбезе ООН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+10 389 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 104 / сут.
- В США заявили о захвате Россией инициативы в конфликте с Украиной
- Рябков заявил, что глава МАГАТЭ прибудет в Москву 9 февраля
- Умер последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев
- Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до пяти
- Байден: Путин потерял Украину
- В Подмосковье полицейский застрелил напавшего на него с зубилом мужчину
- Зельфира Трегулова узнала о своём увольнении из Третьяковки из СМИ
- В Госдуме предложили создать «Разговоры о важном» для родителей школьников
- Губернатор назвал основную версию взрыва газа в Новосибирске
- Четверо террористов уничтожены в Ставропольском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru