В МВД рассказали о выдворении из России около 100 тысяч иностранцев
Около 100 тысяч иностранных граждан были выдворены из России. Об этом заявил замглавы МВД, начальник Миграционной службы Андрей Кикоть, передает РИА Новости.
Накануне президент Владимир Путин провел встречу с руководителем службы. Кикоть доложил главе государства о значительных результатах административной деятельности в виде миграционного контроля.
«Порядка 100 тысяч мы выдворили, и в них принудительно – 75 тысяч», - отметил он.
Ранее председатель Госумы Вячеслав Володин рассказал, что из РФ выдворили 43,7 тысячи мигрантов из-за нарушения законодательства, пишет Ura.ru.
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