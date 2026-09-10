В МВД рассказали о выдворении из России около 100 тысяч иностранцев

Около 100 тысяч иностранных граждан были выдворены из России. Об этом заявил замглавы МВД, начальник Миграционной службы Андрей Кикоть, передает РИА Новости.

В России увеличилось в 2,6 раза число иностранцев, выдворенных за правонарушения

Накануне президент Владимир Путин провел встречу с руководителем службы. Кикоть доложил главе государства о значительных результатах административной деятельности в виде миграционного контроля.

«Порядка 100 тысяч мы выдворили, и в них принудительно – 75 тысяч», - отметил он.

Ранее председатель Госумы Вячеслав Володин рассказал, что из РФ выдворили 43,7 тысячи мигрантов из-за нарушения законодательства, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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