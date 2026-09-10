Киев планировал теракты против посла Британии в Москве для провокации
Украина планировала диверсионно-террористические акты против посла Великобритании в Москве и других дипломатов с последующим обвинением в них России для втягивания Лондона в вооруженный конфликт с РФ, задержан причастный к противоправной деятельности бывший сотрудник охраны британского посольства. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Силовики в ходе контрразведывательной деятельности разоблачили агента Службы безопасности Украины - россиянина 1981 года рождения, ранее работавшего в организации, осуществляющей охрану британского посольства. Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело о госизмене.
«Документально установлено, что россиянин по заданиям украинского блогера Карпенко Д. Н. (псевдоним "Апостол Дмитрий") собирал сведения в отношении сотрудников указанного дипломатического представительства», - отметили в ФСБ.
Речь идет об установочных и фотографических данных, адресах проживания, используемых транспортных средствах, поездках и встречах, системе обеспечения безопасности, мероприятиях в посольстве. Киев планировал использовать эту информацию для подготовки и реализации диверсионно-террористических актов против сотрудников дипмиссии и последующего обвинения Москвы в их совершении. Такие шаги планировались для втягивания Британии в конфликт с Россией, «обеспечения дополнительных поставок Лондоном на Украину вооружений и военной техники» и усиления санкционного давления на РФ.
ФСБ обратила внимание, что Украина «ради самосохранения» готова совершать теракты и диверсии даже против своих союзников.
Ранее силовики задержали жителя Краснодарского края, которого заподозрили в попытке вступить в военизированное объединение на Украине, пишет 360.ru.
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