Киев планировал теракты против посла Британии в Москве для провокации

«Документально установлено, что россиянин по заданиям украинского блогера Карпенко Д. Н. (псевдоним "Апостол Дмитрий") собирал сведения в отношении сотрудников указанного дипломатического представительства», - отметили в ФСБ.

Речь идет об установочных и фотографических данных, адресах проживания, используемых транспортных средствах, поездках и встречах, системе обеспечения безопасности, мероприятиях в посольстве. Киев планировал использовать эту информацию для подготовки и реализации диверсионно-террористических актов против сотрудников дипмиссии и последующего обвинения Москвы в их совершении. Такие шаги планировались для втягивания Британии в конфликт с Россией, «обеспечения дополнительных поставок Лондоном на Украину вооружений и военной техники» и усиления санкционного давления на РФ.

ФСБ обратила внимание, что Украина «ради самосохранения» готова совершать теракты и диверсии даже против своих союзников.

Ранее силовики задержали жителя Краснодарского края, которого заподозрили в попытке вступить в военизированное объединение на Украине, пишет 360.ru.

