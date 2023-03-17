По его словам, еще до спецоперации на Украине Вашингтон боролся с газопроводом, это стало постоянным элементом американской политики. Филиппо напомнил, что в начале февраля прошлого года президент Джо Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало.

Лидера французской партии отметил, что в настоящее время вопрос остается в том, сделали ли американцы это в одиночку или же вместе с Норвегией.

Ранее в МИД России прокомментировали отказ Дании допустить Россию к расследованию терактов на газопроводах «Северный поток».

