Во Франции обвинили США во взрывах на «Северных потоках»

За подрывом «Северных потоков» стоят Соединенные Штаты, которые годами боролись с трубопроводами, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

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По его словам, еще до спецоперации на Украине Вашингтон боролся с газопроводом, это стало постоянным элементом американской политики. Филиппо напомнил, что в начале февраля прошлого года президент Джо Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало.

Лидера французской партии отметил, что в настоящее время вопрос остается в том, сделали ли американцы это в одиночку или же вместе с Норвегией.

Ранее в МИД России прокомментировали отказ Дании допустить Россию к расследованию терактов на газопроводах «Северный поток».

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ФОТО: РИА Новости
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