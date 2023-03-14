Полянский: Россия распространила в ООН переписку по диверсиям на «Северных потоках»

Россия распространила в Совете безопасности и Генассамблее ООН копию переписки с Данией, Швецией и Германией по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

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Как отметил дипломат, российская сторона пошла на такой шаг в рамках усилий по продвижению проекта резолюции по созданию международной комиссии для расследования ЧП на трубопроводах под эгидой ООН.

«Документы позволяют ... убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности», — написал Полянский в своем Telegram-канале.

Ранее дипломат отмечал, что европейские страны отказывают России в доступе к информации и «в любом участии» в расследовании диверсий на «Северных потоках», напоминает Газета.ру.

Кроме того, Полянский сообщил, что некоторые страны Запада отказались от работы над российской резолюцией по расследованию ЧП, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Генассамблея ООНСовбез ООНСеверный ПотокСеверный Поток-2
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