Над Россией сбили 448 украинских БПЛА

Дежурные силы ПВО ликвидировали над регионами России почти 450 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.

Набережная Сочи загорелась после атаки морских дронов ВСУ

«С 20.00 мск 9 сентября до 8.00 мск 10 сентября... перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов», - рассказали в ведомстве.

Дроны ликвидировали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областях. Кроме того, военные уничтожили БПЛА над Дагестаном, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем, Каспийским и Черным морями.

Ранее стало известно, что из-за атаки дронов возникли возгорания на инфраструктуре порта в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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