Над Россией сбили 448 украинских БПЛА
Дежурные силы ПВО ликвидировали над регионами России почти 450 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.
«С 20.00 мск 9 сентября до 8.00 мск 10 сентября... перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов», - рассказали в ведомстве.
Дроны ликвидировали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областях. Кроме того, военные уничтожили БПЛА над Дагестаном, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем, Каспийским и Черным морями.
Ранее стало известно, что из-за атаки дронов возникли возгорания на инфраструктуре порта в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы, пишет Ura.ru.
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