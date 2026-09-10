ОАК подписала соглашения на поставку Индии самолетов Ил-114-300
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») подписала с авиакомпаниями из Индии соглашения о поставке российских самолетов Ил-114-300, Нью-Дели может получить 105 машин. Об этом сообщил Минпромторг.
Отмечается, что во время деловой программы выставки «Иннопром. Индия» были заключены соглашения о намерениях на поставку 50 самолетов в интересах авиакомпании Pinnacle Air. Ожидается подписание соглашения о намерениях на поставку до 20 машин в интересах перевозчика Air Kerala.
Также российская сторона подписала меморандум о взаимопонимании с компанией Sleek Aviation. Он предполагает поставку 35 воздушных судов и открытие учебного центра с полнопилотажным тренажером на базе эксплуатанта.
В августе Россия начала первые поставки Ил-114-300. Самолет подходит для работы в любых широтах и может использоваться в том числе на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами, пишет 360.ru.
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