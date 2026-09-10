«Мне нравится моя жизнь. Что касается возраста, то он меня совершенно не интересует. Пока голос звучит — я буду петь. Как только я услышу, что не попадаю в ноты или что голос стал вибрировать не так, как надо, я уйду. Это будет тяжело, но я уйду», — рассказала она.

Ранее Долина в беседе со спецкором НСН рассказала, как пережила массовый хейт из-за продажи квартиры в Хамовниках и сравнила себя с Марией Магдалиной, «в которую все кидали камни».

