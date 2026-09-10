Лариса Долина раскрыла, когда закончит карьеру

Лариса Долина в разговоре со спецкором НСН поделилась, что довольна своей жизнью и пока еще — своим голосом.

Народная артистка России, певица Лариса Долина в беседе со специальным корреспондентом НСН заявила, что не обращает внимания на возраст и намерена выступать на сцене, пока ее голос не фальшивит, а она попадает в ноты.

СМИ: Лариса Долина оформила новую квартиру за 250 миллионов на свою дочь

«Мне нравится моя жизнь. Что касается возраста, то он меня совершенно не интересует. Пока голос звучит — я буду петь. Как только я услышу, что не попадаю в ноты или что голос стал вибрировать не так, как надо, я уйду. Это будет тяжело, но я уйду», — рассказала она.

Ранее Долина в беседе со спецкором НСН рассказала, как пережила массовый хейт из-за продажи квартиры в Хамовниках и сравнила себя с Марией Магдалиной, «в которую все кидали камни».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шоу-бизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры