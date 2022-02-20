«Не произносить слово «война». Россия призывает Запад к разуму

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, план вторжения России на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться. О своих подозрениях он заявил в интервью «Би-би-си» в воскресенье.

«Я боюсь, что на это указывают свидетельства. Все свидетельства указывают на то, что план в определенном смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали», - сказал Джонсон.