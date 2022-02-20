«Не произносить слово «война». Россия призывает Запад к разуму
Лидеры западных стран упорно твердят о вторжении России на Украину. Москва отвечает им призывом к разуму.
По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, план вторжения России на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться. О своих подозрениях он заявил в интервью «Би-би-си» в воскресенье.
«Я боюсь, что на это указывают свидетельства. Все свидетельства указывают на то, что план в определенном смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали», - сказал Джонсон.
Москва фактически ответила Западу призывом к разуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю. Ну, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн - это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово "война"», - подчеркнул Песков.
При этом на уходящей неделе британское издание The Sun было вынуждено отредактировать свои материалы о «вторжении России», которое было назначено на три часа ночи 16 февраля. Запланированное Западом российское «вторжение» на Украину не состоялось уже в очередной раз.
По данным автора статьи, ночь предполагаемого нападения была «холодной и ясной», а небо над Киевом «оставалось безмолвным». Он также упомянул «загадочного Путина», который продолжит держать Запад в напряжении.
Член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «глупостью» и «никчемной» работой данные американской разведки.
«Всё это показывает очень высокий уровень коллективной глупости Запада и руководства Соединённых штатов Америки. Делать такие заявления, указывать конкретные даты, нагнетать ситуацию, перевозить посольство из Киева во Львов, запрещать полёты и прочее… – это сверхглупость. <...> Это показывает то, что их соответствующие службы, которые осуществляют разведку и дают прогнозы, они совершенно никчёмные и никудышные», – заявил он.
Тогда же первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН предположил, что России не нужно присоединять Донбасс как по экономическим, так и по политическим причинам.
«Думаю, что смысла в этом абсолютно никакого нет. Что мы достигнем, кроме обострения международной обстановки? Мы облегчили вступление в гражданство. Кто хотел, вступил. Там уже порядка 500 тысяч. Но государственность, это иное. Это освоение территории. Способна ли сейчас Россия взять на себя такие дополнительные расходы? Даже не в деньгах дело. Зачем брать? Донбасс самоорганизовался - прекрасно. Никто на него сейчас не нападает. Если будет военное вмешательство Украины, надо смотреть, как это будет развиваться», — пояснил парламентарий.
США и РФ оставили возможность для переговоров, однако предсказать их результаты пока что невозможно, так как стороны еще в самом начале борьбы за влияние на мировой арене, заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Этот вопрос сейчас совершенно не имеет смысла. Идет такая откровенная и очень, я бы сказал, бесцеремонная игра с обеих сторон, когда нервы, мускулы – всё задействовано. Какое-то время это ещё будет продолжаться, но мы пока еще не в моменте кульминации. Когда он произойдет, тогда и имеет смысл об этом говорить, а пока все разговоры – это так. Пока в этой борьбе нет результата, мы в самом разгаре, каждый задействует свои конкурентные преимущества. У нас это военная сила в Восточной Европе, а у них – грандиозная возможность сформировать мировое общественное мнение. Вот каждый врубил по полной программе, смотрим, кто кого переборет. Но шансов, что Украина договорится с Россией напрямую, на сегодняшний день нет», - объяснил расстановку сил политолог.
Ранее Россия и Белоруссия решили продолжить военные учения «Союзная решимость-2022» сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщается на сайте Минобороны Белоруссии 20 февраля. Речь идет об «обеспечении адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ».
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