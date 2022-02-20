Россия и Белоруссия продолжат совместные учения

Военные учения «Союзная решимость-2022» сил реагирования Союзного государства Россия и Белоруссия решили продолжить. Об этом сообщается на сайте Минобороны Белоруссии 20 февраля.

Президент России дал старт учениям стратегического сдерживания

Решение обосновано ростом военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе, пояснил министр обороны республики Виктор Хренин. Президенты двух государств приняли решение в воскресенье, когда планировалось завершить учения.

В дальнейшем военные намерены проработать этапы обороны Союзного государства, что не было сделано в предыдущие дни учений. Также речь идет об «обеспечении адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ».

Ранее в Кремле раскрыли результаты планового учения стратегических сил под руководством президента Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРоссияВоенные УченияУчения
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