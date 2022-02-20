Россия и Белоруссия продолжат совместные учения

Решение обосновано ростом военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе, пояснил министр обороны республики Виктор Хренин. Президенты двух государств приняли решение в воскресенье, когда планировалось завершить учения.

В дальнейшем военные намерены проработать этапы обороны Союзного государства, что не было сделано в предыдущие дни учений. Также речь идет об «обеспечении адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ».

Ранее в Кремле раскрыли результаты планового учения стратегических сил под руководством президента Владимира Путина.

