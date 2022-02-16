«Позорятся до конца»: Неудачное «вторжение» остудило Запад и укрепило рубль
Обещанное западной прессой «российское вторжение» не состоялось, однако напряжение вокруг Украины сохраняется.
«Российское нападение» на Украину предсказуемо не состоялось. Британское издание The Sun отредактировало свои материалы о «вторжении России», которое было назначено на три часа ночи.
По данным автора статьи, ночь предполагаемого нападения была «холодной и ясной», а небо над Киевом «оставалось безмолвным». Он также упомянул «загадочного Путина», который продолжит держать Запад в напряжении.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в МИД Великобритании решили «позориться до конца» в своей уверенности относительно российской угрозы. Ранее глава британского ведомства Лиз Трасс оценила угрозу российской атаки как «highly likely» («с высокой вероятностью»). Это заявление было сделано на фоне отвода российских войск от границ Украины после завершения учений.
При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне передал, что к сообщениям западной прессы о «российском вторжении» в администрации президента относятся с юмором. Он также прокомментировал публикации The Sun и Mirror, которые назвали точное время атаки, предложив украинцам «поставить будильники» на это время, чтобы убедиться в отсутствии атаки самим.
По другую сторону океана не остались в стороне: президент США Джо Байден выступил с неожиданным видеообращением к россиянам, призвав их не бояться Соединенных Штатов, НАТО или Украины. Ролик размещен на официальном канале Белого дома в YouTube.
«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», - заявил американский лидер.
Байден также оценил вероятность нападения как «высокую», однако поддержал намерения правительства РФ «продолжать дипломатию» и согласился с этой идеей. По его мнению, страны должны использовать «любую дипломатическую возможность», чтобы предотвратить конфликт. Он подчеркнул, что не станет отправлять американских военных на Донбасс в случае начала там военных действий.
Теперь российские и оппозиционные украинские эксперты предполагают, что США и Британия не заставят долго ждать и разработают новые инфоповоды и причины для паники. В том, что российскую военную угрозу Украине придумали западные СМИ, уверен военный историк Евгений Норин. Он подчеркнул, что именно поэтому отвод войск после учений нельзя назвать «деэскалацией».
«Учения проводятся регулярно – и в Южном округе, и в Западном, и в Белоруссии. На этот раз принципиальная разница заключается в том, что вся эта история сопровождалась медийной истерикой. С нашей стороны эскалации там толком и не было. Чтобы что-то деэскалировать должна быть эскалация, а в этот раз – это чисто медийная история. Какие-то группировки все равно у границ Украины постоянно есть, потому что в любом случае ситуация там напряженная. Поэтому Россия какое-то количество сил там держит непрерывно. Разница лишь в том, что одни приехали, другие уехали, происходит ротация», - напомнил Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
США и РФ оставили возможность для переговоров, однако предсказать их результаты пока что невозможно, так как стороны еще в самом начале борьбы за влияние на мировой арене, заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Этот вопрос сейчас совершенно не имеет смысла. Идет такая откровенная и очень, я бы сказал, бесцеремонная игра с обеих сторон, когда нервы, мускулы – всё задействовано. Какое-то время это ещё будет продолжаться, но мы пока еще не в моменте кульминации. Когда он произойдет, тогда и имеет смысл об этом говорить, а пока все разговоры – это так. Пока в этой борьбе нет результата, мы в самом разгаре, каждый задействует свои конкурентные преимущества. У нас это военная сила в Восточной Европе, а у них – грандиозная возможность сформировать мировое общественное мнение. Вот каждый врубил по полной программе, смотрим, кто кого переборет. Но шансов, что Украина договорится с Россией напрямую, на сегодняшний день нет», - объяснил расстановку сил политолог.
Миролюбивые новости позволили курсу рубля укрепиться к доллару и евро на Московской бирже. По состоянию на 15:02 15 февраля мск доллар торговался по 75,52 рубля, его снижение к предыдущему периоду составило 1,59%.
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