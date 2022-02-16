«Позорятся до конца»: Неудачное «вторжение» остудило Запад и укрепило рубль

«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем​​​. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», - заявил американский лидер.

Байден также оценил вероятность нападения как «высокую», однако поддержал намерения правительства РФ «продолжать дипломатию» и согласился с этой идеей. По его мнению, страны должны использовать «любую дипломатическую возможность», чтобы предотвратить конфликт. Он подчеркнул, что не станет отправлять американских военных на Донбасс в случае начала там военных действий.

Теперь российские и оппозиционные украинские эксперты предполагают, что США и Британия не заставят долго ждать и разработают новые инфоповоды и причины для паники. В том, что российскую военную угрозу Украине придумали западные СМИ, уверен военный историк Евгений Норин. Он подчеркнул, что именно поэтому отвод войск после учений нельзя назвать «деэскалацией».

«Учения проводятся регулярно – и в Южном округе, и в Западном, и в Белоруссии. На этот раз принципиальная разница заключается в том, что вся эта история сопровождалась медийной истерикой. С нашей стороны эскалации там толком и не было. Чтобы что-то деэскалировать должна быть эскалация, а в этот раз – это чисто медийная история. Какие-то группировки все равно у границ Украины постоянно есть, потому что в любом случае ситуация там напряженная. Поэтому Россия какое-то количество сил там держит непрерывно. Разница лишь в том, что одни приехали, другие уехали, происходит ротация», - напомнил Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

США и РФ оставили возможность для переговоров, однако предсказать их результаты пока что невозможно, так как стороны еще в самом начале борьбы за влияние на мировой арене, заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Этот вопрос сейчас совершенно не имеет смысла. Идет такая откровенная и очень, я бы сказал, бесцеремонная игра с обеих сторон, когда нервы, мускулы – всё задействовано. Какое-то время это ещё будет продолжаться, но мы пока еще не в моменте кульминации. Когда он произойдет, тогда и имеет смысл об этом говорить, а пока все разговоры – это так. Пока в этой борьбе нет результата, мы в самом разгаре, каждый задействует свои конкурентные преимущества. У нас это военная сила в Восточной Европе, а у них – грандиозная возможность сформировать мировое общественное мнение. Вот каждый врубил по полной программе, смотрим, кто кого переборет. Но шансов, что Украина договорится с Россией напрямую, на сегодняшний день нет», - объяснил расстановку сил политолог.

Миролюбивые новости позволили курсу рубля укрепиться к доллару и евро на Московской бирже. По состоянию на 15:02 15 февраля мск доллар торговался по 75,52 рубля, его снижение к предыдущему периоду составило 1,59%.

