«Никудышные разведчики»: Сенатор Цеков оценил уровень работы спецслужб США

Заявления западных стран о возможном российском вторжении на Украину - это коллективная глупость, заявил сенатор Сергей Цеков.

Прогнозы США и западных СМИ о российском вторжении не могли сбыться, так как это просто глупость, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков.

Ранее британское издание The Sun отредактировало свои материалы о «вторжении России», которое было назначено на три часа ночи. По данным автора статьи, ночь предполагаемого нападения была «холодной и ясной», а небо над Киевом «оставалось безмолвным». Он также упомянул «загадочного Путина», который продолжит держать Запад в напряжении.

По словам Цекова, всё происходящее в последние дни прекрасно иллюстрирует то, что творится в самих западных странах, включая США.

«Всё это показывает очень высокий уровень коллективной глупости Запада и руководства Соединённых штатов Америки. Делать такие заявления, указывать конкретные даты, нагнетать ситуацию, перевозить посольство из Киева во Львов, запрещать полёты и прочее… – это сверхглупость. Всё это дискредитация руководства США, НАТО и таких стран как Великобритания, Польша и Литва, которые страдают исключительной русофобией. Ими движет только «русоненавистничество», потому они не стесняясь делают всевозможные заявления в адрес России», - заявил Цеков.
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Говоря об уровне профессионализма американских спецслужб, сенатор отметил их полную негодность к работе в реальных условиях.

«Это показывает то, что их соответствующие службы, которые осуществляют разведку и дают прогнозы, они совершенно никчёмные и никудышные», – считает член международного комитета Совфеда.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил "Радиоточке НСН", что завершение военных учений к 16 февраля является победой российской дипломатии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОСШАСергей Цеков
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