«Никудышные разведчики»: Сенатор Цеков оценил уровень работы спецслужб США

Прогнозы США и западных СМИ о российском вторжении не могли сбыться, так как это просто глупость, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков.

Ранее британское издание The Sun отредактировало свои материалы о «вторжении России», которое было назначено на три часа ночи. По данным автора статьи, ночь предполагаемого нападения была «холодной и ясной», а небо над Киевом «оставалось безмолвным». Он также упомянул «загадочного Путина», который продолжит держать Запад в напряжении.

По словам Цекова, всё происходящее в последние дни прекрасно иллюстрирует то, что творится в самих западных странах, включая США.

«Всё это показывает очень высокий уровень коллективной глупости Запада и руководства Соединённых штатов Америки. Делать такие заявления, указывать конкретные даты, нагнетать ситуацию, перевозить посольство из Киева во Львов, запрещать полёты и прочее… – это сверхглупость. Всё это дискредитация руководства США, НАТО и таких стран как Великобритания, Польша и Литва, которые страдают исключительной русофобией. Ими движет только «русоненавистничество», потому они не стесняясь делают всевозможные заявления в адрес России», - заявил Цеков.