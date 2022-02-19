Российский посол прокомментировал заявления США о «вторжении» на Украину

Заявления США об ответственности России за эскалацию вокруг Украины можно воспринимать как попытку оказать давление на РФ и обесценить ее предложения в сфере безопасности. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

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Говоря о якобы готовящемся «нападении» на Украину, дипломат обратил внимание, что у РФ нет «каких-либо планов агрессии против братского украинского народа».

«Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», — приводит слова Антонова посольство на своей странице в Facebook.

Посол считает, что США «упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь», и даже готовность принять эвакуированных жителей Донбасса расценивают как элемент пропаганды.

«Подобные заявления - очередной виток американской дезинформационной кампании против России. Авторам этих утверждений следовало бы лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями "военной помощи", оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками», — подчеркнул Антонов.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Анатолий АнтоновДонбассСШАУкраинаРоссийское Посольство
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