Российский посол прокомментировал заявления США о «вторжении» на Украину

Говоря о якобы готовящемся «нападении» на Украину, дипломат обратил внимание, что у РФ нет «каких-либо планов агрессии против братского украинского народа».

«Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», — приводит слова Антонова посольство на своей странице в Facebook.

Посол считает, что США «упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь», и даже готовность принять эвакуированных жителей Донбасса расценивают как элемент пропаганды.

«Подобные заявления - очередной виток американской дезинформационной кампании против России. Авторам этих утверждений следовало бы лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями "военной помощи", оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками», — подчеркнул Антонов.

