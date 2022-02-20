Запад не будет вечно предлагать России «оливковую ветвь» - глава Евросовета Мишель

По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, в Европе не видят никаких признаков деэскалации ситуации вокруг Украины. Евросовет считает невозможным вечно предлагать России «оливковую ветвь». Об этом Мишель заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — цитирует его ТАСС.

По словам главы Европейского совета, Россия способствовала сплочению Европы с партерами за океаном – с Соединёнными Штатами, с одной стороны, и Японией – с другой, отмечает RT.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что положение дел с Украиной может спровоцировать возникновение в Европе крупнейшего вооруженного конфликта со времен Великой Отечественной войны. Такой прогноз британский политик сделал в эфире «Би-би-си».


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ФОТО: РИА Новости
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