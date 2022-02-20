Запад не будет вечно предлагать России «оливковую ветвь» - глава Евросовета Мишель
По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, в Европе не видят никаких признаков деэскалации ситуации вокруг Украины. Евросовет считает невозможным вечно предлагать России «оливковую ветвь». Об этом Мишель заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — цитирует его ТАСС.
По словам главы Европейского совета, Россия способствовала сплочению Европы с партерами за океаном – с Соединёнными Штатами, с одной стороны, и Японией – с другой, отмечает RT.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что положение дел с Украиной может спровоцировать возникновение в Европе крупнейшего вооруженного конфликта со времен Великой Отечественной войны. Такой прогноз британский политик сделал в эфире «Би-би-си».
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