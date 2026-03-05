ЭТО НАДОЛГО

Тем временем задор и пыл американского лидера в войне против Ирана не утихают. Ранее он заявил, что оценивает атаку против Исламской Республики на 10 из 15.

«Кто-то спросил, как бы я оценил по десятибалльной шкале, я сказал: где-то на 15. И мы продолжим это делать», - заявил он в Белом доме. Также он добавил, что мировое сообщество одобряет его действия.

Как отметил глава Пентагона Пит Хегсет, прошедшие четыре дня операции Соединенных Штатов против Ирана – «это только начало».

«Прошло всего четыре дня, а результаты невероятны... Мы только начали охотиться, деморализовывать, уничтожать и сводить на нет их силы», - заявил Хегсет на брифинге.

По его словам, новые военнослужащие США продолжают прибывать на Ближний Восток, а операция будет длиться столько, сколько понадобится для победы США.

Также Хегсет заявил, что войска США намерены расширять удары вглубь иранской территории и что у Штатов достаточно высокоточных боеприпасов для проведения наступательных и оборонительных операций против Исламской Республики. По словам главы Минобороны США, Вашингтон намерен лишить Иран возможности быстро восстановить свой военный потенциал.