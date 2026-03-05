Без плана, но с убытками: Как США аукнется 100 дней войны с Ираном
Пока Дональд Трамп уверенно настраивается на продление операции против Ирана, его советники и союзники просят свернуть сроки и скорее объявить о победе, а американские издания пишут о серьезных военных расходах и потерях Вашингтона.
США рассчитывают проводить операцию против Ирана на протяжении минимум 100 дней, а, скорее всего, — до сентября «включительно». Об этом пишет Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона. Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял о планах воевать с Ираном еще около четырех-пяти недель.
Сенат США тем временем отказался ограничить военные полномочия Трампа по операции в Иране – такую инициативу выдвигала группа сенаторов-демократов. Военные действия на Ближнем Востоке не утихают, Иран и США продолжают обмениваться ударами по важной инфраструктуре и ключевым центрам. При этом многие в США в ужасе от действий Трампа и считают, что американский лидер затеял бессмысленную и ненужную войну.
ЭТО НАДОЛГО
Тем временем задор и пыл американского лидера в войне против Ирана не утихают. Ранее он заявил, что оценивает атаку против Исламской Республики на 10 из 15.
«Кто-то спросил, как бы я оценил по десятибалльной шкале, я сказал: где-то на 15. И мы продолжим это делать», - заявил он в Белом доме. Также он добавил, что мировое сообщество одобряет его действия.
Как отметил глава Пентагона Пит Хегсет, прошедшие четыре дня операции Соединенных Штатов против Ирана – «это только начало».
«Прошло всего четыре дня, а результаты невероятны... Мы только начали охотиться, деморализовывать, уничтожать и сводить на нет их силы», - заявил Хегсет на брифинге.
По его словам, новые военнослужащие США продолжают прибывать на Ближний Восток, а операция будет длиться столько, сколько понадобится для победы США.
Также Хегсет заявил, что войска США намерены расширять удары вглубь иранской территории и что у Штатов достаточно высокоточных боеприпасов для проведения наступательных и оборонительных операций против Исламской Республики. По словам главы Минобороны США, Вашингтон намерен лишить Иран возможности быстро восстановить свой военный потенциал.
Он также отметил, что общее число уничтоженных США иранских военных кораблей, включая подлодку, превысило 20. Отмечается, что в ближайшие 24-48 часов Вашингтон продолжит наносить удары по инфраструктуре и ВМС Ирана. Хегсет также допустил, что военные действия против Ирана могут продлиться до восьми недель, вместо называемых ранее четырех-пяти. По его словам, США якобы сами определяют эти сроки.
При этом Хегсет отказался оценить перспективы наземной операции вооруженных сил США против Ирана.
Как ранее отмечала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп решил начать операцию «Эпическая ярость» против Ирана, так как предчувствовал неизбежную атаку на американские объекты в регионе.
Как сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Исламской республики (КСИР), за последние четыре дня, в которые США и Израиль наносили серии авиаударов по Ирану, жертвами стали более 700 иранских граждан. Были атакованы не только военные объекты и центры командования, но и гражданские объекты, включая больницы, школы, стадионы, рестораны и даже залы для свадеб.
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ, ТРАМП?
КСИР между тем также сообщил, что уничтожил «глаза» США и Израиля - более 7 передовых американских радиолокационных станций (РЛС). Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. Накануне удару Ирана также подвергся дата-центр американской компании Amazon в Бахрейне. Также гиперзвуковыми ракетами и дронами был атакован международный израильский аэропорт Бен-Гурион и здание минобороны Израиля в Тель-Авиве.
Как сообщает телеканал CBS, около миллиона американцев застряли на Ближнем Востоке на фоне ситуации вокруг Ирана и власти США «ничем не могут им помочь». Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио публично заявил о работе над организацией чартерных рейсов для вывоза граждан, однако официальные лица, опрошенные телеканалом, говорят, что любые операции по эвакуации должны проходить в тесной координации и под жестким контролем с правительствами стран региона и военным командованием.
При этом недовольство самих американцев операцией против Ирана растет. Так, сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что у Трампа нет четкого плана по войне с Ираном, как и не было причин для ее начала. Уоррен записала эмоциональное видеообращение и выложила в соцсети, где заявила, что «только что вышла с закрытого брифинга по Ирану» и «всё намного хуже», чем все думают.
«У администрации Трампа нет никакого плана по Ирану. Эта незаконная война основана на лжи и была начата без какой-либо непосредственной угрозы для нашей страны», - заявила она.
Тем временем спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс США ждет официального запроса Белого дома на чрезвычайное финансирование в $50 млрд долларов на военные действия против Ирана.
Как пишет New York Times, применение Ираном недорогих дронов создает для Вашингтон и его союзников экономически невыгодное положение, так как выходит, что цена защиты многократно превышает цену атаки. Так, стоимость одного выстрела или перехвата составляет в лучшем случае десять к одному, а затраты могут достигать и 70 к одному в пользу Ирана.
Также газета уточняет, что стоимость американских комплексов Patriot достигает около $3 млн за штуку, тогда как один иранский беспилотник стоит порядка $20 - 50 тысяч.
Сам Пентагон также признал, что ему приходится расходовать огромное количество боеприпасов при атаках по Ирану, пишет Financial Times со ссылкой на источник. При этом страны Персидского залива в тревоге ожидают поставок ракет-перехватчиков, которых сейчас на Ближнем востоке не хватает из-за начавшихся военных действий, однако Штаты не спешат с этим.
Советники американского лидера убеждают его как можно скорее объявить о победе над Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN. Уточняется, что некоторые его советники и союзники советуют ему ускорить сроки окончания операции и объявить о победе так скоро, как это возможно, несмотря на то, что сам лидер США считает, что общественность может поддержать длительное наступление.
