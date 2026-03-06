Между Россией и Ираном существует соглашение о сотрудничестве, никакого запроса о дополнительной помощи с начала войны на Ближнем Востоке от иранской стороны не поступало, заявил НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Россия, а также Китай помогают Ирану «политически и иначе», заявил ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи американскому телеканалу NBC. По его словам, «военное сотрудничество между Ираном и Азией, и Россией не является секретом». Позже дипломат добавил, что «помощь поступала всегда», но во время войны он не будет разглашать подробности.

«У нас с Ираном есть действующее соглашение о сотрудничестве. Там расписаны все виды помощи. Есть специальные протоколы, графики... Эти договоренности не нарушают никаких международных законов, и Россия выполняет их в полном объеме. Мне неизвестно, чтобы от Ирана поступали какие-то особые просьбы. Иран защищает свою страну теми силами и средствами, которые у него есть, и использует при этом все, что может. Любое государство, если ему дорога свобода и независимость, в таком положении поступало бы похожим образом. Но обсуждать, кто и что поставляет в период проведения боевых действий, неразумно», - сказал Климов.