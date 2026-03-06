Сенатор Климов: Иран не делал России «особых» запросов о помощи
Москва помогает Тегерану в рамках действующего соглашения, заявил НСН сенатор Андрей Климов, как и глава МИД Ирана, уйдя от прямого вопроса о конкретной помощи в войне против США и Израиля.
Между Россией и Ираном существует соглашение о сотрудничестве, никакого запроса о дополнительной помощи с начала войны на Ближнем Востоке от иранской стороны не поступало, заявил НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Россия, а также Китай помогают Ирану «политически и иначе», заявил ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи американскому телеканалу NBC. По его словам, «военное сотрудничество между Ираном и Азией, и Россией не является секретом». Позже дипломат добавил, что «помощь поступала всегда», но во время войны он не будет разглашать подробности.
«У нас с Ираном есть действующее соглашение о сотрудничестве. Там расписаны все виды помощи. Есть специальные протоколы, графики... Эти договоренности не нарушают никаких международных законов, и Россия выполняет их в полном объеме. Мне неизвестно, чтобы от Ирана поступали какие-то особые просьбы. Иран защищает свою страну теми силами и средствами, которые у него есть, и использует при этом все, что может. Любое государство, если ему дорога свобода и независимость, в таком положении поступало бы похожим образом. Но обсуждать, кто и что поставляет в период проведения боевых действий, неразумно», - сказал Климов.
Никакой сенсационной новости, подчеркнул сенатор, в этом сообщении нет.
«Журналистам всегда хочется выдать сенсационную новость, но ничего сенсационного на этом направлении не происходит. Происходит то, что и должно происходить. И почему кто-то должен кому-то подыгрывать, подтверждать или опровергать? Был убит духовный лидер Ирана, это грубейшее нарушение международного права, международный терроризм. Пусть американцы разберутся сначала у себя в стране, кто что нарушает, а не собирают по всему миру слухи и сплетни про то, что происходит в другой части земного шара», - добавил Климов.
Израильский политолог Саймон Ципис в беседе с ранее НСН удивился заявлению израильского посла относительно того, что позиция Кремля не соответствуют декларациям России о поддержке Израиля. По его словам, на этот счет нет никаких документов, кроме того, это не Израиль воюет с Ираном, а западная коалиция с Ираном.
Горячие новости
- Актер Щербаков одобрил назначение Хабенского ио ректора Школы-студии МХАТ
- Украинских инкассаторов задержали в Венгрии по обвинению в отмывании денег
- «Пока проигрывает Китай»: В войне с Ираном может не оказаться победителей
- Не только пенсионеры: Почему в России молодеют жертвы телефонных мошенников
- Россиян предупредили о серьезном подорожании услуг стоматологов
- «Не сильно проиграли Западу»: Драпеко насчитала пять «приличных» фильмов в год
- Песков: Россия примет меры при размещении в Финляндии ядерного оружия
- «Больше нет никого?»: Певцов объяснил «оптимизацией» новые назначения Хабенского и Безрукова
- Похолодание отменяется: Москвичам пообещали солнце в праздничные выходные
- Операторов связи призвали блокировать звонки мошенников