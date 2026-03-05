Сюрпризы и «кукареканье»: Европа не поддержит Трампа в войне с Ираном
Алексей Подберезкин заявил НСН, что почти все союзники по НАТО решат дистанцироваться, а кто-то уже выступает против войны с Ираном.
Помочь США в войне с Ираном может только Великобритания, Франция будет делать это «символически», а немцы – дипломатически, заявил в беседе с НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов к возможному применению статьи 5 договора о коллективной обороне в операции США против Ирана. Он отметил, что альянс намеренно не раскрывает сроков возможного использования статьи. Подберезкин уверен, что почти все союзники решат дистанцироваться.
«Что касается стран НАТО, они будут дистанцироваться от прямого участия в этом, исключением могут стать только англичане. Великобритания чем-то может быть полезна, а французы как обычно чисто символически будут показывать силу, «кукарекать», а сделать ничего не смогут. Немцы поддержат дипломатически. Турция вообще может выступить против Израиля в большой войне, там никаких симпатий. Такая же позиция у испанцев, венгров и словаков. Я думаю, что особой поддержки Трампу ждать не стоит. Но Трамп может начать наземную операцию, такой вариант всегда готовится. В этом смысле требуется не такое дорогое оружие, обычное стрелковое оружие. Он просто может вооружить курдские военные формирования», - рассказал он.
По его словам, Иран тоже хорошо подготовился, поэтому США ждут сюрпризы.
«Иран показал, что хорошо подготовился, я думаю, что сможет продержаться. Иран не стал просто отвечать Израилю. Он стал сразу отвечать по военным базам США, наиболее важным точкам, пунктам скопления войск, это порядка 50 тысяч. Ответный удар Ирана был неожиданным и болезненным для США. Я боюсь, что американцев ждет много сюрпризов», - добавил собеседник НСН.
Иран занял принципиальную позицию и больше не готов на переговоры, США пока не осознают, как может затянуться эта война, заявила младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН.
