Помочь США в войне с Ираном может только Великобритания, Франция будет делать это «символически», а немцы – дипломатически, заявил в беседе с НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов к возможному применению статьи 5 договора о коллективной обороне в операции США против Ирана. Он отметил, что альянс намеренно не раскрывает сроков возможного использования статьи. Подберезкин уверен, что почти все союзники решат дистанцироваться.