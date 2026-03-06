Виноград, яблоки и цитрусовые идут в Россию не из Ирана, но в зоне риска весенний сезон арбузов, поставки фисташек и зимний киви, рассказала генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в беседе с НСН.

Крупный фруктово-овощной кризис грозит России из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Иранское правительство уже ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственного сырья без обозначения конкретных сроков. По данным Торгового представительства РФ в Тегеране, эта мера напрямую затрагивает более 60% всех поставок Ирана в Россию. Козий назвала продукты, которые будут под угрозой.