Война на Ближнем Востоке оставит россиян без арбузов, фисташек и киви
Иран является крупнейшим поставщиков ряда ягод в Россию, заявила НСН Ирина Козий.
Виноград, яблоки и цитрусовые идут в Россию не из Ирана, но в зоне риска весенний сезон арбузов, поставки фисташек и зимний киви, рассказала генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в беседе с НСН.
Крупный фруктово-овощной кризис грозит России из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Иранское правительство уже ввело временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственного сырья без обозначения конкретных сроков. По данным Торгового представительства РФ в Тегеране, эта мера напрямую затрагивает более 60% всех поставок Ирана в Россию. Козий назвала продукты, которые будут под угрозой.
«Это в первую очередь овощи: салаты, сельдерей, баклажаны, сладкий перец. Период основного импорта огурцов мы уже прошел. Сезон поставок косточковых фруктов и винограда начнется позже. Из свежей продукции сейчас также актуальны киви и арбузы. В последние годы Иран поставляет нам достаточно много арбузов в весенний период и до начала лета. Что касается киви, то Иран основной поставщик этого вида фруктов в Россию с осени по весну. Поставки из стран Южного полушария начнутся только ближе в маю. Обычно из Ирана к нам также шли яблоки, цитрусовые, некоторые другие виды фруктов, но объем их импорта большого значения не имеет, так как доля иранской продукции в этих категориях невелика. В случае затяжного конфликта точно будет потеря поставок на мировой рынок иранских фисташек, так как на Иран приходится около 18% мирового объема производства», — указала она.
Ранее Козий объяснила НСН, зачем россиянам новый ГОСТ на бананы.
