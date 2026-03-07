В Ельце рядом с жилым домом упал беспилотник
7 марта 202609:00
Беспилотник упал минувшей ночью рядом с жилым многоквартирным домом в Ельце. Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«Погибших и пострадавших нет. Однако осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва», - указал губернатор.
Для обеспечения безопасности была организована эвакуация жителей четырех домов. На месте инцидента находятся экстренные службы, люди смогут вернуться домой, когда будет завершено обезвреживание обломков.
Ранее Минобороны сообщило, что в Липецкой области уничтожили три беспилотника ВСУ.
