В Ельце рядом с жилым домом упал беспилотник

Беспилотник упал минувшей ночью рядом с жилым многоквартирным домом в Ельце. Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Погибших и пострадавших нет. Однако осталась боевая часть беспилотника, сохраняется угроза взрыва», - указал губернатор.

Для обеспечения безопасности была организована эвакуация жителей четырех домов. На месте инцидента находятся экстренные службы, люди смогут вернуться домой, когда будет завершено обезвреживание обломков.

Ранее Минобороны сообщило, что в Липецкой области уничтожили три беспилотника ВСУ.

