НАТО охладело к Украине. Западный альянс избегает войны с Россией

Украина в ближайшей перспективе не обладала возможностями стать членом НАТО, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон американской газете The New York Times.

По мнению Джонса, то, что происходит на Украине — не является конфликтом НАТО, отмечает РИА ФАН.

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Президент России Владимир Путин назвал «театром абсурда» и «каким-то бредом» позицию Запада по Украине. «То, что белое, говорят – чёрное, а на чёрное говорят – белое», - заявил глава государства на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

Путин предъявил претензии к Западу за то, что он не обращал на заявления Киева о нежелании выполнять Минские соглашения. Кроме того, по словам президента, всё чаще стали раздаваться голоса о возможности принятия Украины в НАТО, что могло привести к попытке наступления на Крым и войне России со всем североатлантическим альянсом.