НАТО охладело к Украине. Западный альянс избегает войны с Россией
НАТО не хочет воевать с Россией, не ждет Украину в альянсе, но помогает Киеву в конфликте с РФ.
Украина в ближайшей перспективе не обладала возможностями стать членом НАТО, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон американской газете The New York Times.
По мнению Джонса, то, что происходит на Украине — не является конфликтом НАТО, отмечает РИА ФАН.
«Лондонский шарфик»: Обида на НАТО не сделает Зеленского сговорчивее с Россией
Президент России Владимир Путин назвал «театром абсурда» и «каким-то бредом» позицию Запада по Украине. «То, что белое, говорят – чёрное, а на чёрное говорят – белое», - заявил глава государства на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
Путин предъявил претензии к Западу за то, что он не обращал на заявления Киева о нежелании выполнять Минские соглашения. Кроме того, по словам президента, всё чаще стали раздаваться голоса о возможности принятия Украины в НАТО, что могло привести к попытке наступления на Крым и войне России со всем североатлантическим альянсом.
Как отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, НАТО никогда не примет решение о введении бесполетной зоны над Украиной, потому что боится ответного ядерного удара, да и вообще не хочет воевать с Россией.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее в пятницу, что Альянс не собирается вводить бесполетную зону над Украиной, опровергнув тем самым «вбросы» на эту тему британских СМИ. По его словам, с этим согласились все участники совещания глав внешнеполитического ведомств стран НАТО.
«Введение бесполетной зоны над Украиной должно обеспечиваться средствами противовоздушной и противоракетной обороны, а также фронтовой авиацией. Это означает объявление войны России, нападение на российские войска и российскую авиацию. НАТО на это не пойдет, потому что в ответ сразу же с высокой степенью вероятности может последовать удар тактическим ядерным оружием, либо будет нанесен удар по Польше или другим восточноевропейским государствам, откуда будут стрелять по нашим самолетам над Украиной. Так что такое решение НАТО исключено. Много раз говорилось, что они войны с Россией не хотят, да и не могут», - сказал Прохватилов.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что странам НАТО не следует вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине, и подогревать «нацистский» киевский режим поставками оружия.
«Для начала странам НАТО не надо вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине. Не надо обещать этому нацистскому режиму поставки боеприпасов и всевозможного вооружения. Это только будет разжигать конфликт. Поэтому надо успокоиться и спокойно влиять на своего ставленника Зеленского (Владимира, президента Украины – прим. НСН), чтобы он сел за стол переговоров без предварительных условий. Потому что он сейчас не щадит никого: ни своих, ни чужих. Мы щадим народ Украины, стараемся, чтобы эта операция была максимально безопасной для граждан Украины. А Вооруженные силы Украины творят беззаконие, особенно отребье из батальонов типа «Азова» (запрещен в России)», - сказал Владимир Джабаров.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Накануне Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
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