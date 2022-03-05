«Лондонский шарфик»: Обида на НАТО не сделает Зеленского сговорчивее с Россией
Президент Украины остается в относительной безопасности, пока «формально» нужен Западу, при этом желающих «сплавить» его очень много, сказал НСН Александр Дудчак.
Президент Украины Владимир Зеленский сильно устал, но продолжает «отрабатывать» команды Запада, опасаясь за личную безопасность, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинский экономист и политолог Александр Дудчак.
На фоне решения саммита НАТО отказаться от «закрытия» неба над Украиной, Зеленский обвинил Альянс в слабости и растерянности, усомнившись, что НАТО может защитить входящие в него страны.
«Ему давно говорили, чтобы он не рассчитывал на это (бесполетную зону - прим. НСН). Зеленский, наверное, разочарован. С другой стороны, он, по-моему, уже устал, ему хочется пить и спать. Судя по состоянию Зеленского, чувствует он себя не очень хорошо, но, получив какие-то временные гарантии личной безопасности, он вынужден отрабатывать условия обеспечения этой безопасности. В частности, вести активную русофобскую политику, призывать НАТО к новым санкциям. Но все эти разговоры бесполезны, практически все санкции, которые могли, уже ввели. Боеприпасы и какие-то вооружения поставляют, но это не повлияет на окончательный исход всего этого процесса, и он войдет в историю, как человек, добивший Украину, поставивший точку в этом постсоветском русофобском проекте», - сказал Дудчак.
По его мнению, обида на НАТО не сделают Зеленского более сговорчивым с Россией, поскольку тот не может отойти от «лондонского сценария».
«Это не влияет на то, что он будет говорить в отношении России или на возможных переговорах. У него может быть личное разочарование, но Зеленский ничего не решает. Он не может выйти и сказать: "Все, товарищи, я был не прав, остановитесь, я считаю, что эта война бессмысленная". Если он такое скажет в прямом эфире, если они вообще прямые, это будут последние слова, которые он произнес. Ему быстренько придумают "шарфик в душе". Он не может такого сказать, если это не будет запланировано сценарием, который пишут в Лондоне», - уверен политолог.
Дудчак также допустил, что Зеленского могут «сдать России» украинские силовики и элиты.
«Это один из вариантов. Тем более, Кадыров пообещал награды за отдельные головы. Тут может быть совмещение личных интересов и усталости от всех этих военных действий. Я думаю, в ВСУ есть люди, понимающие, что война бессмысленна, и они рады были бы ее каким-то образом закончить. Желающих его «сплавить» уже много со всех сторон. У Зеленского со всех сторон проблемы, и пока его охраняют западные ЧВК, он в относительной безопасности, но только пока в нем есть формальная потребность», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 4 марта, что Альянс не собирается вводить бесполетную зону над Украиной, опровергнув тем самым «вбросы» на эту тему британских СМИ. По его словам, с этим согласились все участники совещания глав внешнеполитического ведомств стран НАТО.
«Мы чётко дали понять, что не собираемся воевать на Украине, как в воздухе, так и на земле»,— подчеркнул Столтенберг.
Как отметил в беседе с «Радиоточкой НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, НАТО никогда не примет решение о введении бесполетной зоны над Украиной, потому что боится ответного ядерного удара, да и вообще не хочет воевать с Россией.
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