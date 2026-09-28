СМИ: ЕС разрабатывает дорожные карты для вступления Украины и Молдавии

Евросоюз готовит дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Албании и Черногории в сообщество. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников.

Четыре страны назвали «самыми близкими ко вступлению» в объединение. ЕС разрабатывает предложения, в рамках которых предложит перечисленным государствам «четкий, пошаговый путь к членству».

Так, каждому кандидату подробно укажут, чего от него ждут, и установят сроки для завершения переговорных кластеров. Действующие члены ЕС должны будут одобрить продвижение процедуры.

Между тем экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика не вступит в Евросоюз в ближайшие пять-шесть лет, пишет 360.ru.

