«Это исключено!» Бесполетная зона над Украиной грозит НАТО «ответным ударом»

НАТО никогда не примет решение о введении бесполетной зоны над Украиной, потому что боится ответного ядерного удара, да и вообще не хочет воевать с Россией, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее в пятницу, что Альянс не собирается вводить бесполетную зону над Украиной, опровергнув тем самым «вбросы» на эту тему британских СМИ. По его словам, с этим согласились все участники совещания глав внешнеполитического ведомств стран НАТО.