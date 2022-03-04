«Это исключено!» Бесполетная зона над Украиной грозит НАТО «ответным ударом»
Атака российских самолетов из стран Восточной Европы будет равна объявлению войны, а этого Брюссель делать не собирается, сказал НСН Владимир Прохватилов.
НАТО никогда не примет решение о введении бесполетной зоны над Украиной, потому что боится ответного ядерного удара, да и вообще не хочет воевать с Россией, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее в пятницу, что Альянс не собирается вводить бесполетную зону над Украиной, опровергнув тем самым «вбросы» на эту тему британских СМИ. По его словам, с этим согласились все участники совещания глав внешнеполитического ведомств стран НАТО.
«Введение бесполетной зоны над Украиной должно обеспечиваться средствами противовоздушной и противоракетной обороны, а также фронтовой авиацией. Это означает объявление войны России, нападение на российские войска и российскую авиацию. НАТО на это не пойдет, потому что в ответ сразу же с высокой степенью вероятности может последовать удар тактическим ядерным оружием, либо будет нанесен удар по Польше или другим восточноевропейским государствам, откуда будут стрелять по нашим самолетам над Украиной. Так что такое решение НАТО исключено. Много раз говорилось, что они войны с Россией не хотят, да и не могут», - сказал Прохватилов.
По его словам, публичное обсуждение таких вопросов является попыткой давления на Россию.
«Это угрозы, это давление Мол, мы сейчас не вводим, но, если не прекратите, мы снова соберемся и будем угрожать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в пятницу британское издание Financial Times сообщило, что члены НАТО 4 марта обсудят введение над Украиной бесполетной зоны. Однако, в Брюсселе не пошли на этот шаг.
«Мы чётко дали понять, что не собираемся воевать на Украине, как в воздухе, так и на земле»,— подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее говорил «Радиоточке НСН», что странам НАТО не следует вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине, и подогревать «нацистский» киевский режим поставками оружия.
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