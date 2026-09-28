В Алма-Ате произошло землетрясение силой 3-4 балла

Эпицентр толчков находился в 8 километрах к юго- западу от города. Сведений о жертвах или разрушениях нет.

Отмечается, что жителей Алма-Аты предупредили о сейсмособытии по системе мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Горожане ощутили подземные толчки.

Ранее в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1, напоминает 360.ru.

