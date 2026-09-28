В Алма-Ате произошло землетрясение силой 3-4 балла

Землетрясение силой 3-4 балла зарегистрировали в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Казахстана.

Землетрясение произошло в 21 км от Сочи

Эпицентр толчков находился в 8 километрах к юго- западу от города. Сведений о жертвах или разрушениях нет.

Отмечается, что жителей Алма-Аты предупредили о сейсмособытии по системе мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Горожане ощутили подземные толчки.

Ранее в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКазахстан

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