В Алма-Ате произошло землетрясение силой 3-4 балла
28 сентября 202608:36
Юлия Савченко
Землетрясение силой 3-4 балла зарегистрировали в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Казахстана.
Эпицентр толчков находился в 8 километрах к юго- западу от города. Сведений о жертвах или разрушениях нет.
Отмечается, что жителей Алма-Аты предупредили о сейсмособытии по системе мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Горожане ощутили подземные толчки.
Ранее в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1, напоминает 360.ru.
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