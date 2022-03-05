Зеленский усомнился в способности НАТО «кого-то защитить»

По словам Зеленского, поставки топлива от НАТО не заменят жизни погибших на территории Украины в ходе военных действий РФ. Российская сторона ранее подтверждала боевые потери с обеих сторон, но подчеркивает, что военные действия не затрагивают гражданское население.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Накануне Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

