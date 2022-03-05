Путин назвал позицию Запада по Украине «каким-то бредом»
Президент России Владимир Путин назвал «театром абсурда» и «каким-то бредом» позицию Запада по Украине. «То, что белое, говорят – чёрное, а на чёрное говорят – белое», - заявил глава государства на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
Путин предъявил претензии к Западу за то, что он не обращал на заявления Киева о нежелании выполнять Минские соглашения. Кроме того, по словам президента, всё чаще стали раздаваться голоса о возможности принятия Украины в НАТО, что могло привести к попытке наступления на Крым и войне России со всем североатлантическим альянсом.
Владимир Путин также подчеркнул, что Россия не может пройти мимо заявлений о том, что Киев хочет приобрести ядерное оружие. «Поставят комплексы под контроль, и с этой самой секунды судьба России будет совсем иная.<…> Будут держать нас на ядерной мушке, и всё», - отметил президент.
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