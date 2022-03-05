Зеленский: НАТО сознательно решило не закрывать небо над Украиной

Глава государства также назвал слабым прошедший саммит глав МИД стран НАТО в Брюсселе. «Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы самой главной целью», — сказал Зеленский.

Он выразил сомнения в том, что альянс может кого-то защитить, в том числе и сами страны НАТО.

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не видит смысла в закрытии воздушного пространства Украины.

