Зеленский: НАТО сознательно решило не закрывать небо над Украиной
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о сознательном отказе Североатлантического альянса закрыть небо над Украиной, сообщает РИА Новости.
Глава государства также назвал слабым прошедший саммит глав МИД стран НАТО в Брюсселе. «Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы самой главной целью», — сказал Зеленский.
Он выразил сомнения в том, что альянс может кого-то защитить, в том числе и сами страны НАТО.
Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не видит смысла в закрытии воздушного пространства Украины.
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