Ниинистё: Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО

Финляндия готова обсуждать вступление в Североатлантический альянс, так как отношение граждан страны к этому вопросу изменилось, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы государства.

Финляндия заявила о готовности вступления НАТО из-за угрозы большой войны

«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», — сообщил Саули Ниинистё.

Кроме того, финский президент после разговора с президентом США Джо Байденом заявил об активизации оборонного сотрудничества Финляндии и США.

Отказ Украине и Грузии во вступлении в Североатлантический альянс был правильным решением, сообщил ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц. Отмечается, что вопрос вступления Киева и Тбилиси в НАТО не стоит на повестке дня.

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ТЕГИ:НАТОФинляндия
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