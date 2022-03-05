Ниинистё: Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО

«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», — сообщил Саули Ниинистё.

Кроме того, финский президент после разговора с президентом США Джо Байденом заявил об активизации оборонного сотрудничества Финляндии и США.

Отказ Украине и Грузии во вступлении в Североатлантический альянс был правильным решением, сообщил ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц. Отмечается, что вопрос вступления Киева и Тбилиси в НАТО не стоит на повестке дня.

