В Приморье более 650 тысяч жителей остались без воды
Более 650 тысяч человек остались без водоснабжения во Владивостоке, Артемовском и Надеждинском округах Приморского края. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
«Без водоснабжения остаются 3660 многоквартирных и около 16,5 тысяч частных домов с населением более 650 тысяч человек», - указали в ведомстве.
Также отключение затронуло 224 социально значимых объекта.
По данным «Приморского водоканала», в нескольких частях региона отключили холодную воду из-за аварии на электростанции. Как ожидается, водоснабжение восстановят к 18:00 (11:00 мск).
Ранее в Кургане несколько микрорайонов временно осталась без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводных сетях, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: ЕС разрабатывает дорожные карты для вступления Украины и Молдавии
- В Алма-Ате произошло землетрясение силой 3-4 балла
- Актриса Мигунова потребовала от создателей фильма «Роднина» 5 млн рублей
- Отставка Вучича и газовый вопрос: Сербию ждет политическая перезагрузка
- В Приморье более 650 тысяч жителей остались без воды
- МЖД: На станции Тушинская МЦД-2 травмированы несколько человек
- Россия направила в ЕС сотни тысяч тонн рыбы
- Минобрнауки рассказало о возможности поступить в вуз в любом возрасте
- В Китае сообщили о договоренности об импорте угля из США в 2027-2028 годах
- В России новогодние каникулы в 2027 году станут на один день короче