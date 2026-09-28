В Приморье более 650 тысяч жителей остались без воды

Более 650 тысяч человек остались без водоснабжения во Владивостоке, Артемовском и Надеждинском округах Приморского края. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

«Без водоснабжения остаются 3660 многоквартирных и около 16,5 тысяч частных домов с населением более 650 тысяч человек», - указали в ведомстве.

Также отключение затронуло 224 социально значимых объекта.

По данным «Приморского водоканала», в нескольких частях региона отключили холодную воду из-за аварии на электростанции. Как ожидается, водоснабжение восстановят к 18:00 (11:00 мск).

Ранее в Кургане несколько микрорайонов временно осталась без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводных сетях, пишет Ura.ru.

