В Госдуме рекомендовали странам НАТО не вмешиваться в дела на Украине

В воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления на экстренном заседании бундестага заявил, о том, что долгосрочную безопасность в Европе невозможно выстроить против России, однако Москва поставила ее под угрозу.

«Да, долгосрочная безопасность в Европе невозможна против России, но в обозримой перспективе [президент РФ Владимир] Путин угрожает этой безопасности. Это нужно четко проговорить», — цитирует Шольца РИА Новости.