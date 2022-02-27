В Госдуме рекомендовали странам НАТО не вмешиваться в дела на Украине
Странам НАТО необходимо повлиять на своего киевского ставленника Зеленского, посадив его за стол переговоров с Россией, и делать конструктивные шаги по международной безопасности, считает политик Владимир Джабаров.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Европе следует не подогревать националистический режим Украины антироссийскими санкциями и посадить Зеленского за стол переговоров с Россией.
В воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления на экстренном заседании бундестага заявил, о том, что долгосрочную безопасность в Европе невозможно выстроить против России, однако Москва поставила ее под угрозу.
«Да, долгосрочная безопасность в Европе невозможна против России, но в обозримой перспективе [президент РФ Владимир] Путин угрожает этой безопасности. Это нужно четко проговорить», — цитирует Шольца РИА Новости.
«Для начала странам НАТО не надо вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине. Не надо обещать этому нацистскому режиму поставки боеприпасов и всевозможного вооружения. Это только будет разжигать конфликт. Поэтому надо успокоиться и спокойно влиять на своего ставленника Зеленского (Владимира, президента Украины – прим. НСН), чтобы он сел за стол переговоров без предварительных условий. Потому что он сейчас не щадит никого: ни своих, ни чужих. Мы щадим народ Украины, стараемся, чтобы эта операция была максимально безопасной для граждан Украины. А Вооруженные силы Украины творят беззаконие, особенно отребье из батальонов типа «Азова»», - сказал Владимир Джабаров.
Парламентарий убежден, что конфликт скоро закончится и высказал пожелание, чтобы Европа действовала сейчас сдержанно и конструктивно.
«Хочется, чтобы Европа проявила сдержанность, а не пыталась делать громкие заявления о санкциях, закрытии воздушного пространства, запретах нашим спортсменам. Это все – мыльная пена, она сойдет. А потом – нам жить на одном континенте. Чем раньше европейцы это поймут и будут делать конструктивные шаги, а не шаги на обострение, тем будет лучше для всех», - сделал вывод зампред комитета Совета Федерации по международным делам.
Ранее Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию группы западных стран с осуждением российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
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