Над регионами России уничтожили 254 украинских беспилотника

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили более 250 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

В период с 20.00 мск 27 сентября до 08.00 28 сентября военные сбили 254 дрона.

Отмечается, что БПЛА уничтожили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях. Кроме того, дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, водами Азовского и Черного морей.

Ранее над территорией России уничтожили 43 украинских беспилотника, пишет Ura.ru.

