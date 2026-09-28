Над регионами России уничтожили 254 украинских беспилотника
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили более 250 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
В период с 20.00 мск 27 сентября до 08.00 28 сентября военные сбили 254 дрона.
Отмечается, что БПЛА уничтожили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях. Кроме того, дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, водами Азовского и Черного морей.
Ранее над территорией России уничтожили 43 украинских беспилотника, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Каллас потребует от ЕС передать Киеву ракеты для Patriot
- В Воронежской области после атаки БПЛА пострадали женщина и трое детей
- Над регионами России уничтожили 254 украинских беспилотника
- МВД: Мошенники рассылают вирусные файлы под видом бонусов на заправку
- СМИ: ЕС разрабатывает дорожные карты для вступления Украины и Молдавии
- В Алма-Ате произошло землетрясение силой 3-4 балла
- Актриса Мигунова потребовала от создателей фильма «Роднина» 5 млн рублей
- Отставка Вучича и газовый вопрос: Сербию ждет политическая перезагрузка
- В Приморье более 650 тысяч жителей остались без воды
- МЖД: На станции Тушинская МЦД-2 травмированы несколько человек