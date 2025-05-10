Власти Пакистана подтвердили начало операции против Индии

Правительство Пакистана подтвердило начало военной операции против Индии, она получила название «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»). Об этом говорится в заявлении властей в соцсети Х.

«Пакистан ответил на индийскую агрессию достойно и до сих пор успешно атаковал ключевые индийские военные объекты в рамках операции "Баньян уль-Марсус"», - указали в правительстве.

Отмечается, что операция проводится в ответ на индийское нападение, которое Пакистан назвал «посягательством на земли, людей и суверенитет».

Ранее СМИ сообщили, что Пакистан начал военную операцию в качестве ответа на продолжительные провокации Индии.

