Власти Пакистана подтвердили начало операции против Индии
Правительство Пакистана подтвердило начало военной операции против Индии, она получила название «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»). Об этом говорится в заявлении властей в соцсети Х.
«Пакистан ответил на индийскую агрессию достойно и до сих пор успешно атаковал ключевые индийские военные объекты в рамках операции "Баньян уль-Марсус"», - указали в правительстве.
Отмечается, что операция проводится в ответ на индийское нападение, которое Пакистан назвал «посягательством на земли, людей и суверенитет».
Ранее СМИ сообщили, что Пакистан начал военную операцию в качестве ответа на продолжительные провокации Индии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru