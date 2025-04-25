Голод и война: Как предотвратить «опасный» конфликт между Индией и Пакистаном
Востоковед Наталья Замараева заявила НСН, что урегулировать вопрос помогут США и международные организации.
Перекрытие вод реки Инд со стороны Индии для Пакистана может обернуться засухой и голодом, Пакистан пока мягко отвечает на это, но требуется срочное вмешательство международных организаций, заявила НСН старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева.
Конфликт между двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном – обостряется. Индия перекрыла все четыре шлюза на реке Инд, контролирующие поток воды через плотины и каналы в сторону Пакистана. Пакистан предупреждал, что будет расценивать это как объявление войны. В Индии заявляют, что зафиксировали обстрел пограничных постов со стороны Пакистана. Замараева отметила, что Индия действительно угрожает национальной безопасности Пакистана.
«Масштабная война между Индией и Пакистаном – это очень опасная тема. Но я думаю, что от глобальной войны стороны будут отодвинуты. Надо учитывать визит вице-президента США Вэнса в Нью-Дели, который прилетел 21 апреля с четырехдневным визитом. Я думаю, что это все будет нейтрализовано. Здесь необходимо вмешательство международных организаций. Международное посредничество крайне необходимо именно сейчас. Стороны могут выйти из этой ситуации только при посредничестве. Сейчас не доказано, что именно со стороны Пакистана пришли террористы. Это требует тщательного расследования. Гнев Индии объясним и оправдан, но необходимо учитывать, что террористическая организация, которая взяла на себя ответственность за преступление, выступает против политики властей Индии», - пояснила она.
По ее словам, перекрытие вод Инда – это угроза национальной безопасности Пакистана, пока страна отвечает «относительно мягко».
«Многие мировые СМИ заявляют о недопустимости перекрытия вод Инда, это очень опасно, так как на 80% орошаемая территория Пакистана зависит именно от вод Инда. Пакистан – это сельскохозяйственная страна, которая сильно зависит от экспорта своей продукции. Будет засуха, снижение урожая и голод. Река Инд протекает в крупных провинциях Пакистана. Поэтому это действительно угроза национальной безопасности. В ответ Комитет национальной безопасности Пакистана вчера заседал целый день, принял адекватные решения и относительно мягкие. Это угроза голода, в Пакистане 240 миллионов человек. Пакистан закрывает воздушное пространство для Индии, понижает уровень дипломатического сотрудничества, высылает индийских представителей и так далее. Это мягкий ответ», - заключила собеседница НСН.
Около города Пахалгам (спорная территория, на которую претендуют и Индия, и Пакистан) в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля группа боевиков открыла огонь по туристам. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. На фоне произошедшего власти Индии потребовали от всех граждан Пакистана покинуть страну в течение трех дней. В ответ Пакистан закрыл воздух для самолетов индийских авиакомпаний, остановил всю торговлю и зеркально предписал гражданам Индии покинуть страну, передает «Радиоточка НСН».
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