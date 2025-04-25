Перекрытие вод реки Инд со стороны Индии для Пакистана может обернуться засухой и голодом, Пакистан пока мягко отвечает на это, но требуется срочное вмешательство международных организаций, заявила НСН старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева.

Конфликт между двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном – обостряется. Индия перекрыла все четыре шлюза на реке Инд, контролирующие поток воды через плотины и каналы в сторону Пакистана. Пакистан предупреждал, что будет расценивать это как объявление войны. В Индии заявляют, что зафиксировали обстрел пограничных постов со стороны Пакистана. Замараева отметила, что Индия действительно угрожает национальной безопасности Пакистана.