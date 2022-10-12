«На грани катастрофы»: Нефть и Украина портят Байдену выборы в Конгресс

По словам Марсуди, текущая мировая ситуация нестабильна, однако ведомство продолжает налаживать связь с главами двух государств (России и Украины – ред. НСН). Министр также отметила, что правительство Индонезии приложило максимум усилий, чтобы все приглашенные страны смогли принять участие в саммите G20. Так, встреча на высшем уровне пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

Между тем Джо Байден порассуждал о возможной встрече с Путиным на саммите. Как отметил американский президент 12 октября, на данный момент проводить личную встречу с Путиным бессмысленно из-за того, что Россия совершает «военные преступления». При этом Байден признал, что был бы готов обсудить с российским коллегой вопрос возвращения осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Такой разговор произойдет в том случае, если Путин выдвинет соответствующее предложение, указал он.

«Он действует жестоко, я думаю, он совершает военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент», - заявил президент США в интервью CNN.