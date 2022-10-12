«На грани катастрофы»: Нефть и Украина портят Байдену выборы в Конгресс
Джо Байден заявляет о нескончаемой поддержке Украины, однако сам предупредил Зеленского о больших трудностях, при этом вдобавок ко всему просит Саудовскую Аравию отложить решение о сокращении добычи нефти.
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали. Об этом сообщил портал Okezone. При этом глава США Джо Байден также посетит саммит.
По словам Марсуди, текущая мировая ситуация нестабильна, однако ведомство продолжает налаживать связь с главами двух государств (России и Украины – ред. НСН). Министр также отметила, что правительство Индонезии приложило максимум усилий, чтобы все приглашенные страны смогли принять участие в саммите G20. Так, встреча на высшем уровне пройдет на острове Бали 15-16 ноября.
Между тем Джо Байден порассуждал о возможной встрече с Путиным на саммите. Как отметил американский президент 12 октября, на данный момент проводить личную встречу с Путиным бессмысленно из-за того, что Россия совершает «военные преступления». При этом Байден признал, что был бы готов обсудить с российским коллегой вопрос возвращения осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Такой разговор произойдет в том случае, если Путин выдвинет соответствующее предложение, указал он.
«Он действует жестоко, я думаю, он совершает военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент», - заявил президент США в интервью CNN.
Так, Джо Байден продолжает поддерживать Украину поставками вооружения, уже скоро Киев получит современные средства противовоздушной обороны (ПВО). Однако на этом фоне в «верхушке» США намечается раскол. Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома, американский лидер заявил Владимиру Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если украинский президент продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь со стороны Вашингтона.
«Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным», - говорится в материале.
При этом в официальных заявлениях, указывает издание, Байден настаивает на том, что Вашингтон будет продолжать оказывать исчисляемую миллиардами помощь украинской стороне.
Тем временем американские чиновники призвали страны Персидского залива отложить на месяц решение о сокращении добычи нефти, однако Саудовская Аравия им отказала. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сказал своим советникам, что он не готов идти на большие жертвы ради администрации президента США.
На этом фоне многие обозреватели отмечают, что Джо Байден пытается сбить цены на нефть перед выборами в Конгресс США.
«Почему на один месяц? Выборы в Конгресс США - 8 ноября. Вопрос цен на ГСМ (горюче-смазочные материалы – ред. НСН) в США - ключевой для американских избирателей», - говорится в Telegram-канале «Политджойстик/Politjoystic».
Так, серьезные противоречия Джо Байдена в собственных заявлениях и странности в поведении врачи считают следствием серьезной болезни. Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент США страдает деменцией между второй и третьей стадией. По его словам, он уже не может отвечать за собственные действия, в результате чего мир находится на грани катастрофы.
«К сожалению, дееспособность Байдена находится под большим вопросом. У него появилась лыжная походка, а это уже признак атаксии, то есть повреждения в некоторых структурах головного мозга. Отвечать за свои деяния Байден уже не способен. И этот человек держит «красную кнопку», не забывайте. О каком втором сроке может идти речь? Если врачи дадут добро на его повторное участие в выборах, то этих врачей можно привлечь к судебной ответственности за, мягко сказать, недобросовестное исполнение своих обязательств, а вообще за подлог. Мир на грани катастрофы только даже из-за состояния здоровья президента США», - сказал Конев.
Так, выборы в Конгресс США состоятся меньше, чем через месяц. Байден 12 октября заявил телеканалу CNN, что окончательное решение касательно его переизбрания на должность президента США будет принято после завершения выборов. Он выразил уверенность, что возраст не помешает ему выполнять свою работу. При этом президент отметил, что имеет все шансы вновь победить экс-президента США Дональда Трампа.
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