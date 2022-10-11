Лавров: РФ не отказывается от возможной встречи Путина и Байдена на G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Россия не отказывается от переговоров с США.

Индонезия выразила готовность обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Отвечая на вопрос о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на полях саммита G20 в Индонезии, он подчеркнул, что если поступит подобное предложение, то Москва готова его рассмотреть.

«Мы никогда от встреч не отказываемся, и если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», - заключил Лавров.

Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис выразил надежду на то, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский будут присутствовать на саммите G20, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссияСаммит G20ПереговорыДжо БайденВладимир Путин
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