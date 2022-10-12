Белый дом: Украина получит комплексы ПВО NASAMS в ближайшем будущем

Два комплекса противовоздушной обороны NASAMS Киев получит в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирбиа в Белом доме.

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«Мы отслеживаем доставку первых двух NASAMS туда в самом ближайшем будущем», – заявил он.

Ранее издание Politico со ссылкой на данные Министерства обороны США заявило, что в ноябре Украине предоставят зенитно-ракетные комплексы NASAMS, способные сбивать беспилотники, вертолёты и ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСША
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