Белый дом: Украина получит комплексы ПВО NASAMS в ближайшем будущем
Два комплекса противовоздушной обороны NASAMS Киев получит в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирбиа в Белом доме.
«Мы отслеживаем доставку первых двух NASAMS туда в самом ближайшем будущем», – заявил он.
Ранее издание Politico со ссылкой на данные Министерства обороны США заявило, что в ноябре Украине предоставят зенитно-ракетные комплексы NASAMS, способные сбивать беспилотники, вертолёты и ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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