Байден определится с переизбранием после ноябрьских выборов в Конгресс США
Американский лидер Джо Байден заявил в эфире CNN, что намерен определиться с переизбранием после выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.
Глава государства выразил уверенность в том, что ему по силам вновь одержать победу над Дональдом Трампом.
«Я хочу увязать это с промежуточными выборами. Когда они закончатся в ноябре, я займусь этим», — сказал глава Белого дома.
Американский бизнесмен Илон Маск заинтересован в политической карьере и, вероятно, примет участие в выборах главы США в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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