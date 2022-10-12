Байден определится с переизбранием после ноябрьских выборов в Конгресс США

Глава государства выразил уверенность в том, что ему по силам вновь одержать победу над Дональдом Трампом.

«Я хочу увязать это с промежуточными выборами. Когда они закончатся в ноябре, я займусь этим», — сказал глава Белого дома.

Американский бизнесмен Илон Маск заинтересован в политической карьере и, вероятно, примет участие в выборах главы США в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

