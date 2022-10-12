Байден заявил, что не видит смысла проводить переговоры с Путиным

«Он действует жестоко, я думаю, он совершает военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент», — заявил глава Белого дома в эфире CNN.

Байден отметил, что был бы готов обсудить судьбу осужденной американской баскетболистки Бритни Грайнер. «Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: "я хочу поговорить о Грайнер", то это возможно, но я не могу такого представить», — сказал глава государства.

США считают, что искать выход из конфликта вокруг Украины необходимо через диалог Киева и Москвы, а не с участием западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

