Политолог рассказал, кто может заменить Байдена на выборах 2024 года
В случае, если президент США Джо Байден решит не участвовать в выборах главы государства 2024 года, то его преемником от Демократической партии может стать вице-президент Камала Харрис. Однако, ее популярность среди избирателей довольно низкая, считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Но есть проблема, что ее рейтинги довольно низкие, и многие сомневаются в ее способностях коммуницировать с избирателями и убеждать их голосовать за нее», - отметил он в беседе с NEWS.ru.
Также, по мнению Дудакова, высокие шансы имеет и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Согласно результатам опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News, 56% демократов и независимых сторонников партии хотели бы выдвинуть кандидатуру на выборах главы государства вместо Байдена.
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