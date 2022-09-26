Политолог рассказал, кто может заменить Байдена на выборах 2024 года

В случае, если президент США Джо Байден решит не участвовать в выборах главы государства 2024 года, то его преемником от Демократической партии может стать вице-президент Камала Харрис. Однако, ее популярность среди избирателей довольно низкая, считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Но есть проблема, что ее рейтинги довольно низкие, и многие сомневаются в ее способностях коммуницировать с избирателями и убеждать их голосовать за нее», - отметил он в беседе с NEWS.ru.

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Также, по мнению Дудакова, высокие шансы имеет и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Согласно результатам опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News, 56% демократов и независимых сторонников партии хотели бы выдвинуть кандидатуру на выборах главы государства вместо Байдена.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАДжо Байден
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